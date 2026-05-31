PD umiliato da Cannizzaro, ma il no Ponte di Villa Enzo Musolino delira: le assurde parole contro gli “avversari”

Le urne hanno parlato chiaro: CentroSinistra, e PD nello specifico, umiliato da Cannizzaro. In pochi, pochissimi, hanno proferito pensiero rispetto a una sconfitta netta. Hanno preso atto, quasi in silenzio. Enzo Musolino, il no Ponte del PD di Villa San Giovanni, ha invece il coraggio di mettere in fila parole e pensieri sconnessi, stuzzicando gli “avversari” su non si sappia cosa. Il PD ha perso perché ha sbagliato, su tutta la linea, a partire dalla gestione di questi anni a Reggio e non solo. “Non fanno congressi veri, non selezionano democraticamente la classe dirigente, si aggregano e si disgregano in vista delle elezioni, vincono e perdono mossi da interessi più che da idee e, proprio per questo, hanno il cruccio del PD (a tutti i livelli)” comincia la nota di Musolino.

“Ci chiedono delle nostre analisi del voto, dei nostri dirigenti, ci spiegano chi “cacciare” o meno, ci suggeriscono alleanze, agiscono sulle menti deboli di qualche utile idiota (ce ne sono pure a Villa SG). Se, a parer loro, siamo irrilevanti, mal messi, “perdenti”, perché si occupano così tanto di Noi? Nel nostro piccolo – a Villa – è un floriegio di analisi su cosa dovremmo dire e fare, sugli iscritti da premiare e quelli da buttare al macero, sulle sedi delle nostre riunioni (ci sono quelle gradite e quelle meno), sui documenti che dovremmo leggere, commentare e produrre, sugli accordi più “utili” (non certo al Pd … e allora a chi?)”.

Il problema degli “avversari” del PD, quindi, facendo ordine, è sviscerabile così (e riguarda Reggio e tutta la CM):

non sanno stare in una Comunità politica di pari;

disconoscono le essenziali regole statutarie di organizzazione;

hanno difficoltà a distinguere tra una consorteria estemporanea e un Direttivo di Partito, organizzato secondo l’esito di congressi pubblici;

sono persuasi di poter sempre vincere ma hanno bisogno di demolirci per farlo;

la “bandiera” dei Democratici fa in qualche modo paura: pietra d’inciampo all’esercizio sregolato del potere.

per adesso vincono ma non convincono.

Noi Dem – è fatto notorio – siamo professionisti delle autoanalisi dure e serrate e si preannunciano, a tutti i livelli, riunioni infuocate.

Tutto questo non solo è utile… è un bene ed è necessario per cambiare ciò che non va, una volta ascoltati gli elettori, i militanti, gli eletti.

Le sconfitte sono importanti quanto le vittorie, per due motivi:

l’opposizione è fondamentale nell’ordine democratico e tutela i cittadini;

l’analisi degli errori compiuti, la comprensione di ciò che è vivo e di ciò che è morto in un percorso fin qui compiuto, rigenera la Comunità politica cui si appartiene.

Si preparano così – con metodo, forme, regole e imprescindibili “riforme” – le affermazioni di domani”.