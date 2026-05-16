Paura sull’A2, automobilista imbocca la rampa contromano a Rogliano: tragedia sfiorata

Ieri pomeriggio, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Rogliano in direzione Cosenza, un automobilista ha imboccato contromano una rampa autostradale, rischiando di provocare un grave incidente. Il conducente dell’auto, diretto verso Piano Lago, avrebbe sbagliato direzione entrando nella rampa opposta invece di proseguire verso Cosenza. La situazione è apparsa subito estremamente pericolosa, soprattutto per il traffico in transito e per l’arrivo di altri mezzi lungo il tratto interessato.

Determinante l’intervento di un dipendente Anas fuori servizio che, mentre percorreva la A2 con la propria famiglia, si è immediatamente accorto del pericolo. L’uomo ha iniziato a suonare con insistenza per richiamare l’attenzione dell’anziano automobilista e avvisare gli altri veicoli in transito.

Pochi istanti dopo, vedendo aumentare il rischio con l’arrivo di altri mezzi, è sceso rapidamente dal proprio veicolo, ha raggiunto l’auto contromano e ha aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo, mettendolo in sicurezza. Subito dopo sono stati allertati il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. L’anziano, disorientato ma in buone condizioni, è stato assistito sul posto.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.