Paura in Sicilia: bimbo di 10 anni cade dal balcone, è ricoverato in ospedale

Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di un edificio situato nel quartiere Villaseta di Agrigento. Dopo essere stato prontamente soccorso, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta grazie all’intervento dell’elicottero del 118. Il piccolo ha riportato un trauma cranico.

I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Il bambino, insieme alla sua famiglia, residente a Porto Empedocle, si trovava a casa di alcuni parenti al momento dell’incidente.