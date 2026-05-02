Paura in Calabria: bimbo di 5 anni si perde, ritrovato grazie all’intervento della Polizia Municipale

Una vicenda che si è conclusa con un lieto fine quella che ha coinvolto un bambino di 5 anni smarrito nel pomeriggio di oggi a Rende. Il piccolo è stato trovato in via Rossini, dove alcuni passanti lo hanno notato mentre vagava da solo, apparentemente senza meta. Preoccupati per la sua sicurezza, i passanti non hanno esitato a allertare il Comando della Polizia municipale, dando inizio a una rapida operazione di ricerca.

Il rapido intervento della Polizia municipale

Gli agenti della pattuglia della Polizia municipale, prontamente intervenuti sul luogo, hanno subito preso in carico la situazione. Dopo aver avvicinato il bambino, gli agenti hanno provveduto a identificarlo attraverso un collegamento immediato all’anagrafe del comune di Rende. Grazie a questa procedura, sono riusciti a individuare i genitori del piccolo in tempi brevissimi, evitando così che la situazione potesse sfociare in un allarme maggiore.

Il ritorno a casa in meno di mezz’ora

Una volta identificati i genitori, gli agenti hanno accompagnato il bambino direttamente a casa, risolvendo la situazione in meno di mezz’ora. Il piccolo è stato riaccompagnato ai propri cari prima che questi si accorgessero della sua assenza, evitando così il panico che una situazione del genere avrebbe potuto causare. La tempestività dell’intervento ha fatto sì che tutto si risolvesse senza traumi per il bambino e senza alcuna preoccupazione per i genitori.