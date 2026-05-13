Paura Hantavirus a Messina, turista argentina ricoverata al Policlinico: i risultati del test

Scoppia la paura Hantavirus a Messina dopo il ricovero di una turista argentina presso il Policlinico cittadino. Il Ministero della Salute aveva informato che nella serata di ieri era stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite. Le autorità sanitarie locali avevano chiesto di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma, dove è stato analizzato. L’esito ha escluso la presenza del virus.

Dall’ospedale Spallanzani di Roma hanno fatto sapere che i campioni prelevati sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina sono risultati negativi. La donna, dunque, non ha l’Hantavirus. A comunicarlo è la direttrice dello Spem, il servizio epidemiologico di medicina preventiva dell’Asp di Messina, Mariella Santoro, riferendo quanto reso noto dall’ospedale romano attraverso una comunicazione ufficiale.