Paura allo stadio Tomaselli: tifoso di 20 anni precipita da quattro metri durante Nissa-Paternò

Attimi di paura allo stadio Tomaselli di Caltanissetta durante la gara tra Nissa e Paternò, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie D. Un tifoso di 20 anni, che si trovava in curva, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri dopo essersi arrampicato su un palo dei megafoni. La partita è stata temporaneamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorritori. Il primo intervento è stato eseguito dal personale medico di un’ambulanza del 118 già presente allo stadio.

Il giovane è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove è arrivato con la frattura di entrambi i polsi e diverse contusioni.