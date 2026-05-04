Passaporti, quasi 1.000 rilasci attraverso gli uffici postali della provincia di Reggio Calabria

L’obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Tra i nuovi servizi offerti ai clienti di Poste Italiane, il rilascio ed il rinnovo dei passaporti negli uffici postali dei comuni comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti rappresenta una vera e propria rivoluzione in termini di accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Ad oggi nella sola provincia di Reggio Calabria sono stati rilasciati circa 950 passaporti. A guidare la classifica, l’ufficio postale di Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni, con 126 passaporti consegnati.

Subito dopo Lazzaro, gli uffici postali con il più alto numero di richieste di rilascio sono quelli di Rosarno e Gioiosa Jonica, seguiti da Delianuova e Scilla. Il servizio ha ormai raggiunto anche i centri collinari e montani come Casignana, appunto, ma anche Staiti, il comune più piccolo della regione, Varapodio, San Giovanni di Gerace e tanti altri, tutti paesi con una popolazione inferiore ai mille abitanti. L’ufficio postale di Casignana si conferma tra quelli dei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti in provincia di Reggio Calabria che ha rilasciato il maggior numero di passaporti, con 33 pratiche completate nella sede del caratteristico borgo della locride.

Le parole del direttore dell’Ufficio Postale di Casignana

“Sono orgogliosa di affermare che nell’ufficio postale di Casignana è possibile trovare una varietà di servizi che spaziano dal rilascio del passaporto, alle prenotazioni delle visite mediche a sportello. Procedure snelle, tempi di attesa quasi azzerati e cortesia ci rendono un’azienda unica. Chi si affida a Poste Italiane vede soddisfatte le sue aspettative e tutelati i suoi interessi con trasparenza”, dichiara il dirrettore dell’ufficio postale di Casignana Rosella Vallone.

“L’esperienza di Casignana rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione nei servizi postali e finanziari possa contribuire a ridurre le distanze, valorizzare i piccoli comuni e garantire pari opportunità di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione nelle aree a bassa densità abitativa. Tutto ciò consente ai residenti di evitare spostamenti verso i grandi centri, riducendo i tempi di attesa. Un’opportunità significativa per le comunità più piccole, dove la presenza di servizi essenziali rappresenta un fattore determinante per la qualità della vita”, dichiara il direttore della filiale di Reggio Calabria Giuseppe Fusco. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge ora tutto il territorio nazionale.