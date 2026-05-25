Paolo Pulitanò riconfermato sindaco di Samo

Paolo Pulitanò si conferma sindaco di Samo all’esito delle elezioni comunali, ottenendo la fiducia della cittadinanza con un 58,12% dei voti. Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Vincenzo Palumbo, anch’egli candidato a capo di una lista civica, consolidando così il proprio ruolo alla guida del comune. La riconferma di Pulitanò segna un momento di continuità amministrativa per Samo, con il sostegno evidente della maggioranza degli elettori.

La sfida elettorale e il confronto tra liste civiche

La competizione elettorale a Samo è stata guidata da due liste civiche principali, capeggiate rispettivamente da Paolo Pulitanò e Vincenzo Palumbo. Il risultato finale, con il 58,12% dei voti a favore del sindaco uscente, evidenzia come la cittadinanza abbia premiato la continuità e l’esperienza nell’amministrazione locale. La vittoria di Pulitanò è stata descritta dagli ambienti politici locali come netta e chiara, confermando la leadership del primo cittadino.

Dichiarazioni del sindaco riconfermato

Sulla vittoria, il sindaco Paolo Pulitanò ha commentato: “Siamo grati ai cittadini di Samo per la fiducia accordataci. Continueremo a lavorare con impegno e dedizione, ascoltando ogni voce della comunità e garantendo trasparenza e partecipazione nelle decisioni dell’amministrazione comunale”. Le parole del sindaco sottolineano la volontà di proseguire un percorso amministrativo basato sulla vicinanza ai cittadini e sullo sviluppo del territorio.