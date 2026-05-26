Paolo Picchio emoziona il Pirellone: nominato presidente del Comitato Scientifico del Cybercrime Film Festival

Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio, è stato nominato Presidente del Comitato Scientifico del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso, iniziativa promossa dal Corecom Calabria. La nomina è stata formalizzata a Milano, nella Sala Pirelli del Consiglio regionale della Lombardia, durante il 2° Patentino Day promosso dal Corecom Lombardia. A conferirla è stato il presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, in un momento di forte valore simbolico e istituzionale, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, del commissario Agcom Massimiliano Capitanio, del presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi, della coordinatrice nazionale dei Corecom Carola Barbato e di centinaia di studenti impegnati nel percorso del Patentino Digitale.

Milano è diventata così il centro nazionale della media education e della tutela dei minori nel mondo digitale, con una giornata che ha intrecciato istituzioni, scuola, memoria e impegno educativo. Visibilmente emozionato, Paolo Picchio ha parlato ai ragazzi ricordando Carolina, le sue ultime parole e il cammino che ha portato alla nascita della Fondazione Carolina. Il suo intervento, intenso e accolto da grande attenzione, ha trasformato la cerimonia in un momento di memoria, responsabilità e impegno educativo.

“La nomina di Paolo Picchio — ha dichiarato Fulvio Scarpino — rappresenta una scelta naturale e profondamente simbolica. Il Cybercrime Film Festival nasce per parlare ai ragazzi con i loro linguaggi, attraverso cinema, narrazione e cultura digitale. Vogliamo costruire un evento europeo di media education, capace di unire istituzioni, scuole, famiglie, creativi e giovani in una grande alleanza contro il cyberbullismo e ogni forma di violenza digitale”.

Grande rilievo hanno assunto anche gli interventi del presidente del Corecom Lombardia, Cesare Gariboldi, e della coordinatrice nazionale dei Corecom, Carola Barbato, che hanno confermato il ruolo strategico dei Corecom italiani nella promozione di percorsi di cittadinanza digitale consapevole e nella tutela dei minori nell’ecosistema comunicativo contemporaneo. Il commissario Agcom Massimiliano Capitanio ha richiamato l’urgenza di rafforzare gli strumenti educativi e culturali a difesa dei più giovani, mentre il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha sottolineato il valore istituzionale del Patentino Day e l’importanza di accompagnare i ragazzi verso un utilizzo responsabile dei social network e delle tecnologie digitali.

Il presidente Fulvio Scarpino ha infine evidenziato come il Corecom Calabria stia esportando un modello concreto e innovativo di educazione digitale, fondato su prevenzione, ascolto, pensiero critico e partecipazione attiva delle nuove generazioni. La giornata del Pirellone conferma così il valore nazionale del percorso avviato dal Corecom Calabria: trasformare la memoria di Carolina e l’impegno di Paolo Picchio in una grande piattaforma culturale ed educativa, destinata a crescere oltre i confini regionali e nazionali.