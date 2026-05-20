Palmi, successo per la cerimonia “PIG Calabria” con lo chef stellato Nino Rossi all’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”

Il 18 maggio 2026, l’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi ha ospitato, presso la Sala Conferenze della Sede Centrale, la cerimonia di premiazione PIG Calabria, promossa dal Club UNESCO di Palmi, alla presenza dello chef stellato Nino Rossi, insignito della Stella Michelin per il ristorante Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte. L’iniziativa ha rappresentato un momento di formazione e confronto per gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con lo chef attraverso testimonianze, approfondimenti ed esperienze legate all’alta ristorazione, alla valorizzazione delle eccellenze territoriali e alla promozione della cultura enogastronomica calabrese.

Alla cerimonia sono intervenute il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e la prof.ssa Marisa Militano, Presidente del Club UNESCO Palmi, sottolineando il valore educativo e culturale dell’incontro e l’importanza di creare occasioni concrete di crescita professionale per gli studenti. L’evento è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

A conclusione della manifestazione è stato allestito un buffet curato dagli studenti dell’istituto, coordinati dal prof. Daniele Sapioli, apprezzato dagli ospiti presenti e rappresentante un’ulteriore occasione per valorizzare le competenze acquisite dagli allievi nel loro percorso formativo.