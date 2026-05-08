Palmi, l’Einaudi-Alvaro prende parte al progetto “Un libro tante scuole” promosso dal Salone del Libro di Torino

Le classi 3AL e 3BL del Liceo “Corrado Alvaro”, parte dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, hanno preso parte al progetto nazionale “Un libro tante scuole”, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino. L’iniziativa coinvolge studenti di tutta Italia in un percorso di lettura condivisa e, per l’edizione 2026, ha proposto il confronto con “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi, opera che racconta il valore della letteratura come spazio di libertà e riflessione, in particolare nel difficile contesto iraniano, segnato da violazioni dei diritti umani e da un regime liberticida.

Per gli studenti dell’Alvaro, la lettura è stata affiancata da attività di approfondimento, dall’accesso a contenuti multimediali come podcast, audiolibri e film, e da momenti di discussione in classe, che hanno reso l’esperienza più coinvolgente e partecipata. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale e personale: gli studenti hanno potuto sviluppare senso critico, capacità di analisi e vivere un’esperienza culturale di ampio respiro, entrando in dialogo con una comunità diffusa di giovani lettori.

Un ringraziamento particolare per il coordinamento delle attività va alle docenti referenti del progetto, le professoresse Antonella Catanzaro e Maria Rosaria Gioffrè, e alle professoresse Flavia Melissari, Giusy Italiano e Caterina Zagari per il lavoro svolto con gli studenti. L’esperienza è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

Il percorso si concluderà con l’incontro finale al Salone del Libro, momento di confronto diretto con autori ed esperti. Un’esperienza significativa che conferma l’impegno del Liceo “Corrado Alvaro” nella promozione della lettura come strumento fondamentale di formazione e cittadinanza attiva.