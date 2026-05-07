Palmi, il bilancio dell’Assessore Magazzù su sport e turismo: “trend in crescita, la nostra è la prima città della Costa Viola” | INTERVISTA

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palmi, Giuseppe Magazzù, è intervenuto ai microfoni di Graziano Tomarchio in un’intervista per StrettoWeb. L’argomento? Il bilancio dei suoi quasi quattro anni di assessorato rispetto ai due temi e a pochi giorni dalla fine del mandato, considerando che a fine maggio si voterà anche a Palmi per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale. “Si è sempre parlato di turismo ma non si è mai fatto nulla affinché il turismo decollasse a Palmi, ma si doveva partire dalle basi, dalla ricettività che inizialmente è mancata, dalle strutture che mancano, da un’immagine turistica della città di Palmi. E su questo l’amministrazione attuale ha investito creando il portale Palmi Viva, che è un portale turistico che mette in evidenza tutte le bellezze del nostro territorio, come usufruirne e come muoversi a Palmi, inserendo all’interno di questo portale anche tutte le attività presenti sul territorio” ha detto Magazzù.

“I dati che effettivamente molti non sanno, stanno dimostrando che dal 2020 al 2025, perché abbiamo i dati dell’anno scorso, Palmi ha un trend in crescita, non sono dati miei ma sono dati Istat, dati GenCity, e questi dati dimostrano che le presenze sono sempre aumentate e Palmi è la prima località della Costa Viola. In più quello che stiamo facendo è creare anche nuove opportunità di turismo attraverso il turismo sportivo, che copre il 3% del PIL nazionale” ha aggiunto. “Grazie ai grandi eventi che stiamo portando in città, Palmi ha sempre più credibilità. In tal senso va citato il riconoscimento a Palmi di Città Europea dello Sport. È stato un gran lavoro che abbiamo fatto per mesi e alla fine l’Europa ci ha riconosciuto il valore che meritiamo” ha detto ancora Magazzù. Di seguito l’intervista completa.