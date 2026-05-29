Palmi, 156 studenti del Liceo “Einaudi-Alvaro” al Teatro Greco di Siracusa per “Antigone”

Il 28 maggio 2026 resterà una data significativa per il Liceo “Einaudi-Alvaro” di Palmi. Ben 156 studenti hanno partecipato alla rappresentazione di “Antigone” al Teatro Greco di Siracusa, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della cultura classica italiana. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Russo, nasce dal desiderio di offrire agli studenti un’esperienza culturale autentica, capace di portarli fuori dalla dimensione digitale che spesso domina la loro quotidianità.

La rappresentazione di “Antigone”, immersa nella cornice senza tempo del Teatro Greco, ha regalato ai ragazzi un momento di grande intensità emotiva. Molti studenti hanno raccontato di aver percepito la tragedia sofoclea come qualcosa di “vivo”, “vicino”, “reale”: un contatto diretto con la cultura classica che nessun video, nessuna app e nessun contenuto digitale potrebbe sostituire. L’obiettivo dell’iniziativa è stato proprio quello di proporre un’occasione di crescita reale, lontana dalla mediazione costante degli schermi, restituendo agli studenti il valore dell’arte vissuta dal vivo in un luogo che da secoli custodisce la memoria del pensiero umano.

Il teatro classico come appuntamento annuale

La dirigente scolastica Maria Rosaria Russo ha espresso la volontà di trasformare questa esperienza in un appuntamento annuale, convinta che il teatro classico rappresenti uno strumento educativo potente. Secondo la visione della scuola, il teatro non forma soltanto conoscenze, ma anche sensibilità, spirito critico e consapevolezza culturale. La partecipazione così numerosa degli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” dimostra quanto le nuove generazioni siano ancora capaci di emozionarsi davanti alla grande cultura, quando viene proposta con cura, passione e visione educativa.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla collaboratrice del dirigente scolastico, prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, dal DSGA, avv. Carmela Cambareri, dai docenti coordinatori di classe e dalla referente per i viaggi, prof.ssa Antonella Catanzaro, che hanno seguito con attenzione ogni fase dell’attività. L’esperienza è stata possibile grazie alla sinergia tra il dirigente scolastico Mariarosaria Russo, i suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, le referenti di plesso prof.sse Enrica Scolaro, Rosamaria Stillitano e Rosanna Condina, e tutto il corpo docente, da sempre al servizio dei propri alunni.

L’esperienza di Siracusa non è stata soltanto una gita scolastica, ma un incontro con la storia, con il teatro e con se stessi. Un momento destinato a restare nella memoria dei ragazzi e che, nelle intenzioni della scuola, diventerà un tassello stabile del loro percorso formativo. Il viaggio al Teatro Greco di Siracusa ha confermato il valore della cultura vissuta direttamente, come esperienza capace di unire apprendimento, emozione e consapevolezza, offrendo agli studenti del Liceo “Einaudi-Alvaro” di Palmi un’occasione significativa di crescita personale e collettiva.