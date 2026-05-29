Pallavolo Rossano, ultima battaglia a Reggio Calabria: in palio la promozione in Serie B

L’ultima fermata porta le Gialloblù a Reggio Calabria. È lì che passa il destino della stagione della Pallavolo Rossano Asd. Domani, sabato 30 maggio, alle ore 19:00, nella palestra comunale di Via San Francesco di Sales, le ragazze di coach Luigi Zangaro si giocheranno tutto nella decisiva gara 3 della finale playoff contro la Puliservice Reggio Calabria. In palio non c’è soltanto una vittoria. In palio c’è la Serie B. C’è un sogno costruito allenamento dopo allenamento, sacrificio dopo sacrificio, pallone dopo pallone.

Arrivati a questo punto della stagione, non conta più soltanto la tecnica. Non bastano gli schemi o la qualità individuale. Conta la testa. Conta la lucidità. Conta la capacità di reggere la pressione quando il peso della partita si fa enorme e ogni punto sembra valere una stagione intera.

Eppure, proprio nelle difficoltà, la Pallavolo Rossano ha dimostrato di avere qualcosa in più. Lo ha fatto in gara 2, davanti ad un palazzetto di Viale Sant’Angelo letteralmente gremito, quando le gialloblù sono riuscite a ribaltare una situazione complicata con carattere, lucidità e una straordinaria forza mentale. Una vittoria che ha rimesso tutto in equilibrio e che ha lasciato un messaggio chiaro: Rossano è viva, forte e pronta a giocarsi tutto fino all’ultimo pallone.

Adesso però si riparte da zero. Nessun vantaggio. Nessun margine d’errore. Una sola partita per decidere chi salirà al piano superiore.

Le due squadre ormai si conoscono a memoria. Quella di sabato sarà infatti la quarta sfida nel giro di poco più di due mesi tra Rossano E Reggio Calabria. Un confronto diventato ormai una vera e propria battaglia sportiva, fatta di dettagli, nervi saldi e momenti chiave. Ed è proprio sui dettagli che si è concentrato il lavoro settimanale dello staff tecnico rossanese. Perché in gare così equilibrate basta una difesa in più, una ricezione perfetta o una scelta giusta nei momenti decisivi per cambiare completamente l’inerzia del match.

In settimana, l’ambiente gialloblù ha lavorato con intensità ma anche con equilibrio. A questo punto dell’anno non serve strafare fisicamente: bisogna arrivare freschi mentalmente, pronti a gestire le emozioni e ad affrontare i momenti difficili che inevitabilmente arriveranno durante la partita.

La Puliservice Reggio Calabria, dal canto suo, resta una corazzata costruita per vincere. Una squadra esperta, fisica, profonda, sostenuta da un pubblico caldo e passionale che proverà a trascinare le amaranto verso la promozione. Ma Rossano ha già dimostrato durante la stagione di non temere nessuno. Lo ha fatto conquistando la Coppa Calabria proprio sul parquet reggino. Lo ha fatto arrivando ad un passo dalla conquista della Supercoppa del Sud. E lo ha fatto soprattutto diventando, giornata dopo giornata, una squadra vera.

Servirà la migliore versione possibile della Pallavolo Rossano asd. Servirà la stessa fame vista in gara 2. Servirà quel gruppo compatto che nei momenti decisivi non arretra mai e trova sempre la forza di reagire.

Anche a Reggio Calabria, le gialloblù non saranno sole. Al seguito della squadra è attesa una presenza importante di tifosi rossanesi, pronti a spingere le proprie beniamine in una delle partite più importanti degli ultimi anni. Certo, il pubblico di casa sarà predominante. Ma in serate come queste il fattore campo conta fino ad un certo punto. Perché quando la posta in palio è così alta, a fare davvero la differenza sono cuore, personalità e coraggio.

E allora non resta che aspettare il fischio d’inizio. Novanta minuti — forse qualcosa in più — per decidere il destino di un’intera stagione. Per capire chi riuscirà a completare il viaggio.

La Pallavolo Rossano Asd è pronta a giocarsi tutto, e questa volta davvero nessuno vuole restare a guardare.