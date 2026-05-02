Pallavolo Rossano batte Napoli 3-1 e vola in finale Supercoppa del Sud

È finale, ancora una volta! La Pallavolo Rossano ASD continua a scrivere la propria stagione con carattere, qualità e una lucidità mentale che fa la differenza nei momenti che contano davvero. Nella semifinale della Supercoppa del Sud, le ragazze di Luigi Zangaro superano con merito il Molinari Volley Napoli per 3-1, conquistando l’accesso alla finalissima al termine di una battaglia intensa, fisica e tecnicamente elevata.

Non è stata una vittoria semplice, anzi! Dall’altra parte della rete c’era una squadra strutturata, potente, capace di imporre un muro difficile da superare e di reggere l’urto nei lunghi scambi. Ma le Gialloblù hanno dimostrato qualcosa in più: quella combinazione di determinazione, resilienza e gestione emotiva che, rappresenta il vero spartiacque tra una buona squadra e una squadra vincente.

Il match si apre nel segno dell’equilibrio. Rossano parte con il sestetto tipo — De Araujo in regia, Diaco opposta, Dziunyk e Genova al centro, Domanico e Martilotti in banda, Falcone e Scorpaniti nel ruolo di liberi — e conduce per lunghi tratti del primo set. Ma nel finale emerge la maggiore incisività di Napoli, che piazza l’allungo decisivo e chiude sul 25-21.

È il momento chiave della partita, da lì cambia tutto. Nel secondo set Rossano entra in campo con un’energia completamente diversa. Più aggressiva, più connessa, più determinata. La risposta è immediata e devastante: ritmo alto, precisione nei fondamentali e una pressione costante che manda in difficoltà le avversarie. Il parziale è senza storia: 25-13 e partita completamente riaperta.

Il terzo set è pura tensione agonistica. Uno di quei parziali che definiscono una stagione. Si gioca punto a punto, senza margine, senza respiro. Si arriva sul 25 pari, con entrambe le squadre capaci di annullare occasioni decisive. Ma nel momento più delicato emerge la lucidità di Rossano: due giocate pulite, chirurgiche, che valgono il 27-25 e il sorpasso nel conto dei set.

A questo punto, la partita è nelle mani delle gialloblù. Nel quarto set Rossano gestisce con maturità. Parte forte, mantiene il controllo del cambio palla e non concede spazi al ritorno di Napoli. La squadra gioca con ordine, equilibrio e consapevolezza, chiudendo il match sul 25-19 e certificando una vittoria che vale moltissimo, non solo per il risultato, ma per come è stata costruita.

All’orizzonte c’è la finalissima della Supercoppa del Sud, in programma già questa mattina alle ore 11, contro la Polisportiva Adriatica Trani, che ha superato Catania nell’altra semifinale.

Un avversario solido, strutturato, che potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa, ma Pallavolo Rossano Asd a questo punto della stagione, ha già dimostrato una cosa: non teme nessuno.

Quando il livello si alza, la squadra risponde, quando la pressione cresce, Rossano si compatta, quando conta davvero, Rossano c’è.

E adesso, con un trofeo a portata di mano, la storia è pronta per essere scritta fino in fondo.