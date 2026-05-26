Palermo, si volta già pagina: ufficializzata la sede del ritiro estivo

Il Palermo svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino-Alto Adige, a Santa Cristina in Val Gardena, dal 10 al 30 luglio 2026. I rosanero si alleneranno presso il centro sportivo “Mulin da Coi”, struttura già apprezzata nel panorama calcistico nazionale e negli ultimi anni sede di diversi ritiri estivi di club professionistici. Situata in provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, Santa Cristina si trova a 1.428 metri di altitudine in una posizione centrale della Val Gardena, tra Ortisei e Selva di Val Gardena, ai piedi del Sassolungo.

Una cornice naturale di grande fascino, ideale per accompagnare il lavoro della squadra nella fase di preparazione al prossimo campionato. Il ritiro sarà aperto ai tifosi che vorranno seguire da vicino i primi passi del Palermo in vista della stagione 2026/2027. Il programma delle amichevoli sarà comunicato successivamente. Così la società ha deciso di voltare immediatamente pagina dopo la deludente uscita in semifinale playoff contro il Catanzaro. Si guarda già avanti, sempre con il solito obiettivo: la Serie A.