Palermo ricorda la strage di Capaci: 8 mila in corteo verso l’Albero Falcone nel 34esimo anniversario

Sono circa 8mila i partecipanti al corteo di Palermo organizzato nel 34esimo anniversario della strage di Capaci e diretto verso l’Albero Falcone, in via Notarbartolo. Una mobilitazione ampia, carica di memoria civile e di significato politico, che ha attraversato il centro della città nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta uccisi il 23 maggio 1992. La notizia più rilevante è la grande partecipazione popolare alla manifestazione, con migliaia di cittadini, studenti, associazioni e rappresentanti istituzionali presenti per ribadire il valore della memoria antimafia. Il corteo, mentre attraversava via Libertà, è stato accompagnato da decine di bandiere e striscioni, molti dei quali polemici nei confronti della commissione antimafia e del governo.

Il corteo a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci

La città di Palermo è tornata a riunirsi nel nome di Giovanni Falcone. A 34 anni dalla strage di Capaci, il corteo diretto all’Albero Falcone ha raccolto circa 8000 partecipanti, confermando la forza simbolica di una data che continua a segnare la coscienza civile del Paese.

Il percorso della manifestazione ha attraversato via Libertà, una delle arterie principali del centro cittadino. La partecipazione numerosa ha restituito l’immagine di una città che non dimentica e che, ancora una volta, sceglie di portare in strada il proprio impegno contro la mafia.

Bandiere, striscioni e messaggi polemici

Nel corteo erano presenti decine di bandiere e striscioni. Molti messaggi, secondo quanto riportato, avevano un tono polemico nei confronti della commissione antimafia e del governo, inserendo la commemorazione in un quadro più ampio di dibattito pubblico e politico.

La manifestazione non è stata soltanto un momento di ricordo, ma anche un’occasione per rilanciare l’attenzione sulla lotta alle mafie e sulle responsabilità delle istituzioni. Il tema della vigilanza contro le infiltrazioni criminali, soprattutto nell’economia e negli appalti, è stato al centro degli interventi e delle dichiarazioni.

Elly Schlein al corteo: “Le istituzioni non devono lasciare soli i commercianti”

Al corteo diretto all’Albero Falcone ha partecipato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha richiamato l’attenzione sul rischio rappresentato da una mafia capace non solo di esercitare violenza, ma anche di infiltrarsi nel tessuto economico.

Schlein ha detto: “e istituzioni devono tenere alta guardia contro una mafia che ha ricominciato a sparare, ma che anche quando non spara tenta di infiltrarsi nell’economia, ad esempio negli appalti”.

La segretaria del Pd ha poi aggiunto: “Eravamo poco fa a Sferracavallo da commercianti – ha aggiunto – che nell’ultimo periodo hanno subito intimidazioni mafiose.

Le istituzioni non devono lasciarli soli”.

Le sue parole collegano il ricordo della strage di Capaci all’attualità della minaccia mafiosa. Il riferimento ai commercianti di Sferracavallo che avrebbero subito intimidazioni mafiose riporta il tema della legalità dentro la vita quotidiana dei territori, dove il sostegno dello Stato e delle istituzioni viene indicato come indispensabile.

La mafia che spara e quella che si infiltra nell’economia

Il messaggio emerso dalla partecipazione di Schlein insiste su un punto centrale: la mafia resta un pericolo anche quando non compie azioni eclatanti. La criminalità organizzata può colpire con le armi, ma può anche tentare di penetrare nell’economia, negli appalti e nei settori dove circolano risorse pubbliche e private.

È questo il significato politico più attuale della giornata: ricordare Falcone non significa soltanto onorare una vittima della mafia, ma continuare a leggere i segnali del presente. La lotta alla criminalità organizzata richiede attenzione costante, capacità investigativa, presenza istituzionale e sostegno concreto a chi denuncia o subisce intimidazioni.

Maria Falcone dal palco sotto l’Albero Falcone

Uno dei momenti più intensi della commemorazione si è svolto sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, dove ha parlato Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni e presidente della Fondazione Falcone.

Dal palco, Maria Falcone ha detto: “razie alla mia città, oggi come 34anni fa ricordiamo la morte di Giovanni, Francesca e dei ragazzi della scorta e poi di Paolo e dei suoi ragazzi.

Oggi ci sono soltanto io perché non voglio nessuno, ma vorrei dire: Giovanni è nostro e guai a chi ce lo tocca. Dietro di me ci sono soltanto i ragazzi che hanno letto i nomi delle vittime. Sono ragazzi che vengono da varie e parti d’Italia e sono la dimostrazione che, davanti alle cause importanti, tutti gli italiani devono essere d’accordo”.

La sua dichiarazione ha dato alla giornata un forte valore umano e civile. Il riferimento ai ragazzi presenti sul palco, arrivati da varie parti d’Italia, ha sottolineato il ruolo delle nuove generazioni nella trasmissione della memoria di Falcone e nella costruzione di una cultura condivisa della legalità.

“Giovanni è nostro”: il messaggio di Maria Falcone

La frase di Maria Falcone ha assunto il valore di un messaggio identitario: Giovanni Falcone appartiene alla città, alla sua storia e a tutti coloro che credono nella giustizia. Il suo ricordo non può essere diviso, appropriato o indebolito da polemiche contingenti.

Nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci, la sorella del giudice ha voluto riportare l’attenzione sulle vittime e sul senso profondo della commemorazione. Accanto a Giovanni Falcone sono stati ricordati Francesca Morvillo, gli uomini della scorta e, nel solco della stessa stagione di sangue, anche Paolo Borsellino e i suoi agenti.

Il ruolo dei giovani nella memoria antimafia

La presenza dei ragazzi sul palco e nel corteo rappresenta uno degli elementi più significativi della giornata. La memoria antimafia continua a vivere solo se viene trasmessa alle nuove generazioni, non come ritualità formale, ma come responsabilità concreta.

Il fatto che gli studenti abbiano letto i nomi delle vittime indica una scelta precisa: mettere i giovani al centro del ricordo e farli diventare protagonisti di una memoria attiva. Davanti a una causa considerata fondamentale, Maria Falcone ha richiamato l’unità degli italiani e la necessità di superare divisioni e appartenenze.

L’Albero Falcone, simbolo di Palermo e della lotta alla mafia

L’Albero Falcone resta uno dei luoghi simbolo della città di Palermo e dell’intera lotta alla mafia. Situato in via Notarbartolo, davanti all’abitazione del giudice, è diventato nel tempo un punto di raccoglimento, testimonianza e partecipazione collettiva.

Ogni anno, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, quel luogo richiama cittadini, studenti, associazioni, magistrati, rappresentanti istituzionali e forze politiche. La presenza di circa 8000 persone conferma che l’Albero Falcone continua a essere un presidio morale e civile.

Una giornata tra memoria, legalità e attualità politica

Il corteo di Palermo ha unito il ricordo delle vittime alla denuncia dei rischi attuali. Da un lato la memoria del 23 maggio 1992, dall’altro la necessità di tenere alta l’attenzione contro le nuove forme di presenza mafiosa.

Gli striscioni polemici verso la commissione antimafia e il governo, le parole di Elly Schlein sulle intimidazioni ai commercianti e l’intervento di Maria Falcone hanno mostrato come la commemorazione non sia mai soltanto uno sguardo al passato. La mafia continua a rappresentare una minaccia e il ricordo di Falcone diventa un criterio per valutare l’impegno delle istituzioni nel presente.

Palermo non dimentica la strage di Capaci

A 34 anni dalla strage di Capaci, Palermo ha risposto con una partecipazione ampia e visibile. Il corteo diretto all’Albero Falcone, con circa 8000 partecipanti, ha attraversato il cuore della città riaffermando il valore della memoria, della giustizia e della lotta alla mafia.

Il messaggio che arriva dalla giornata è netto: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta e tutte le vittime della mafia continuano a essere un punto di riferimento per il Paese. Ricordarli significa chiedere istituzioni vigili, cittadini consapevoli e giovani capaci di raccogliere il testimone della legalità.