Palermo, raffica di kalashnikov contro un’autorimessa: l’intimidazione ripresa in un video

In un video in mano agli inquirenti si vede un uomo arrivare a bordo di un’utilitaria parcheggiare nei pressi dell”autorimessa in via Sferracavallo e fare fuoco con un Kalashinkov. E’ la sera di giovedì 9 aprile 2026, intorno alle 23.30. E’ una delle intimidazioni a colpi di arma da fuoco su cui indaga la procura palermitana. I colpi mitraglietta hanno colpito il cancello, diverse vetture e la guardiola dei custodi. L’intimidazione sembra essere di stampo mafioso per modalità e precisione, e s’inserisce in una serie di atti criminali avvenuti nella zona tra aprile e maggio.