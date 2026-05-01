Palermo pirotecnico, 3-2 in rimonta al Catanzaro. Arrivano i primi verdetti: la classifica a una giornata dal termine

Doveva essere un big match interessantissimo (e lo è stato) fra due piazze del Sud Italia che hanno infiammato la stagione. Peccato che sul finale abbiano tirato un po’ il freno a mano e debbano passare entrambe dai Playoff. Del resto, il terzetto di testa ha avuto uno sprint in più. La gara tra Palermo e Catanzaro, alla penultima di Serie B, non ha deluso le aspettative. Cinque gol e tanto spettacolo, anche se i ragazzi di Inzaghi erano già sicuri del 4° posto (per gli scontri diretti persi contro il Monza 3°) e quelli di Aquilani del 5°.

Due reti di Pittarello nel primo tempo, inframezzate dal temporaneo pareggio di Johnsen. L’autogol di Nuamah che ha riportato la gara in parità. Poi la rete di Pohjanpalo, su rigore, per blindare i tre punti. I rosanero si prendono il 3-2 e mettono nel motore certezze e fiducia in vista dei Playoff. Ottimo anche il percorso, fin qui, dei calabresi che per forza economica e organico partono sotto a diverse squadre di categoria, ma che si piazzano da 3 anni ai Playoff stabilmente e con merito. E chissà che non possano sorprendere.

A una giornata dal termine, arrivano i primi verdetti sia in testa, sia in coda. Il Venezia pareggia 2-2 in casa dello Spezia e, complice il ko a tempo scaduto del Monza a Mantova, festeggia il ritorno in Serie A. In coda la Reggiana, battuta 2-1 dal Modena, saluta la Serie B retrocedendo in C per situazioni di classifica avulsa.

Risultati 37ª Giornata di Serie B

Venerdì 1 maggio

Ore 15.00

Bari-Entella 2-0

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

Juve Stabia-Frosinone 0-1

Mantova-Monza 3-2

Modena-Reggiana 2-1

Padova-Pescara 1-0

Palermo-Catanzaro 3-2

Sampdoria-Sudtirol 1-0

Spezia-Venezia 2-2

Classifica Serie B

Venezia 79 (P) Frosinone 78 Monza 75 Palermo 72 Catanzaro 59 Modena 55 Juve Stabia 50 Avellino 46 Cesena 46 Mantova 46 Carrarese 44 Sampdoria 44 Padova 43 Empoli 40 Sudtirol 40 Entella 39 Bari 37 Pescara 34 Spezia 34 Reggiana 34 (R)

Prossimo turno Serie B, 38ª giornata

Venerdì 8 maggio

Ore 20:30

Avellino-Modena

Catanzaro-Bari

Cesena-Padova

Entella-Carrarese

Frosinone-Mantova

Monza-Empoli

Pescara-Spezia

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Juve Stabia

Venezia-Palermo