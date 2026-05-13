Palermo piange la piccola Alessia: camera ardente allo stadio “Barbera”, centinaia di persone presenti

Centinaia di persone si sono già radunate allo stadio Barbera di Palermo, dove in queste ore è stata allestita la camera ardente di Alessia La Rosa, la bambina di otto anni, tifosa rosanero, scomparsa nella serata di ieri dopo avere lottato contro una lunga malattia. Un momento di profonda commozione ha accompagnato l’arrivo del feretro all’interno dell’impianto sportivo di viale del Fante. Ad accoglierlo c’erano tanti tifosi del Palermo, che hanno voluto rendere omaggio ad Alessia con cori in suo onore e fumogeni accesi.

La presenza dei sostenitori rosanero ha trasformato lo stadio in un luogo di raccoglimento e partecipazione, nel segno dell’affetto per una giovane tifosa che aveva conquistato il cuore della comunità palermitana. È attesa anche l’intera squadra rosanero, che si recherà al Barbera per l’ultimo saluto alla piccola Alessia. Squadra rosanero che anche questa mattina, nel corso dell’allenamento, ha voluto rendere omaggio alla piccola stringendosi in cerchio.

La camera ardente è stata allestita all’interno della sala stampa dello stadio Barbera e resterà aperta fino alle 22 di oggi. Sarà poi nuovamente accessibile domani, dalle 7 alle 22, per consentire a quanti vorranno di porgere l’ultimo saluto. I funerali di Alessia La Rosa saranno celebrati venerdì alle 9.30 nella Cattedrale di Palermo.