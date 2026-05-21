Palermo, cade durante un’arrampicata a Monte Pellegrino: soccorsa scalatrice inglese | FOTO

Intervento del Soccorso Alpino a Monte Pellegrino, nel settore Valdesi, per una scalatrice di nazionalità inglese caduta mentre affrontava da prima di cordata il monotiro “Ciocca Sciocca”. Durante la caduta la donna ha impattato violentemente il ginocchio sinistro contro una cengia, riportando un importante trauma all’arto, oltre a ecchimosi e contusioni in varie parti del corpo. La scalatrice è stata immediatamente raggiunta da due tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), presenti in zona e impegnati in attività di arrampicata.

I tecnici hanno subito attivato la Stazione di Soccorso Alpino di Palermo, raggiungendo e mettendo in sicurezza l’infortunata. Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto alla stabilizzazione della donna, all’immobilizzazione dell’arto traumatizzato e al successivo posizionamento in barella. Dopo un breve trasporto lungo il sentiero, la paziente è stata condotta fino al punto raggiungibile dall’ambulanza del 118, nel frattempo intervenuta sul posto. La donna è stata quindi trasferita all’Ospedale Villa Sofia per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.