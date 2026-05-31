Palazzine Ciampa a Lamezia Terme, i Liberali chiedono presidio stabile delle forze dell’ordine

“I Liberali Lamezia Terme esprimono forte preoccupazione per la situazione che da troppo tempo si registra nell’area delle Palazzine Ciampa, dove numerosi residenti segnalano episodi continui di degrado, disturbo della quiete pubblica e comportamenti che compromettono la sicurezza e la serenità delle famiglie che vivono nel quartiere. Le segnalazioni riguardano frequenti roghi di materiali e pneumatici, esplosioni di fuochi d’artificio nelle ore notturne e altre condotte che generano disagio, preoccupazione e un crescente senso di abbandono tra i cittadini”. Lo affermano in una nota i Liberali Lamezia Terme.

“Una situazione che non può più essere sottovalutata né affrontata con interventi sporadici. Per questo chiediamo al Prefetto di Catanzaro, al Questore, al Sindaco di Lamezia Terme e a tutte le autorità competenti di attivarsi con urgenza per garantire un presidio fisso delle forze dell’ordine nell’area interessata. Riteniamo inoltre che debba essere valutata la possibilità di impiegare anche personale militare nell’ambito delle attività di controllo del territorio previste dalla normativa vigente, qualora ciò fosse ritenuto necessario per ristabilire condizioni di sicurezza adeguate”.

“I cittadini onesti che abitano nelle Palazzine Ciampa e nelle zone limitrofe hanno il diritto di vivere in un contesto sicuro, senza essere costretti a subire ogni giorno situazioni di degrado e illegalità. Lo Stato deve essere presente in maniera visibile e costante, non soltanto dopo episodi eclatanti o a seguito di emergenze. I Liberali Lamezia Terme ribadiscono che la questione non riguarda l’origine o l’appartenenza etnica di alcuno, ma esclusivamente il rispetto delle regole, della legalità e della convivenza civile. Chi rispetta le leggi deve sentirsi tutelato; chi le viola deve sapere che troverà una risposta ferma e immediata da parte delle istituzioni”.

“Per rafforzare questa richiesta e dare voce ai cittadini che vivono quotidianamente questa situazione, i Liberali Lamezia Terme annunciano l’avvio di una petizione popolare online attraverso la piattaforma Change.org. La raccolta firme sarà promossa e diffusa attraverso i canali social e consentirà a tutti i cittadini di sostenere concretamente la richiesta di maggiori controlli e di una presenza stabile delle istituzioni sul territorio. Le firme raccolte saranno successivamente trasmesse al Prefetto, alle forze dell’ordine, all’Amministrazione comunale e a tutte le autorità competenti affinché venga adottata una risposta tempestiva ed efficace alle problematiche segnalate dai residenti. Non servono più promesse o interventi occasionali. È il momento di dare una risposta concreta ai residenti e di restituire dignità, sicurezza e tranquillità a un’intera comunità che da troppo tempo chiede di essere ascoltata”.