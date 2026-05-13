Palasport di Taurianova, il Sindaco Biasi scrive alla Città Metropolitana di Reggio Calabria: ora un Tavolo verso l’apertura, squadre pronte alla gestione

Istituire un Tavolo tecnico e politico per accompagnare la fase che precede l’apertura del Palazzetto dello Sport di Taurianova. È la richiesta avanzata dal sindaco Roy Biasi in una lettera indirizzata al sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e al dirigente del settore Edilizia dell’Ente, Giuseppe Mezzatesta. Il primo cittadino, dopo aver verificato la fattibilità dell’opzione che prevede una gestione taurianovese della struttura, ormai prossima al completamento, ha chiarito anche la disponibilità dell’Amministrazione comunale «a fare fronte – si legge nella missiva – ad eventuali integrazioni dei lavori che si dovessero rendere necessari, all’insegna di quella collaborazione che sempre c’è stata con la Città Metropolitana».

Da questa verifica sulla futura conduzione dell’immobile e sul rush finale delle opere minime accessorie nasce, secondo il sindaco, l’esigenza di dettagliare un cronoprogramma in vista dell’inaugurazione del Palazzetto. Nei giorni scorsi Biasi ha incontrato sia i delegati della società sportiva School Volley, sia i tecnici della Città Metropolitana. “La realtà sportiva taurianovese è animata da squadre che partecipano ai campionati con esiti brillanti, specie per la preparazione offerta alle categorie giovanili – scrive il sindaco Biasi – e c’è una crescente attesa per l’apertura dell’impianto sperabilmente per l’inizio della prossima stagione agonistica”.

Il primo cittadino, dopo aver informato gli addetti ai lavori sulla capienza prevista per quella che sarà una delle più grandi strutture destinate agli sport indoor nel territorio metropolitano, ha collegato il confronto richiesto all’ente proprietario all’obiettivo di “accelerare quanto più possibile l’apertura della struttura”. Al centro della richiesta c’è anche la necessità “che trovi esecuzione quel disegno urbanistico di ricucitura che ho lanciato sin da quando, da assessore provinciale, mi sono battuto per portare in città questa novità, immaginando che la collocazione dell’impianto sportivo servisse anche per unire il centro e San Martino, raddoppiando gli effetti benefici che saranno prodotti dal contiguo stadio”.

I temi della gestione taurianovese, della funzione di servizio a favore delle politiche giovanili e dei tempi celeri per gli ultimissimi lavori hanno quindi portato Biasi a chiedere alla Metro City un Tavolo operativo. Nella missiva il sindaco conclude anticipando la volontà di coinvolgere direttamente il mondo sportivo cittadino: “mi permetto di anticiparvi l’intenzione di promuovere un’opzione che preveda il coinvolgimento delle società sportive cittadine, conoscendo la loro serietà e avendo riscontrato la loro disponibilità di massima ad assumersi l’onere della gestione”.