PalaCsi sold out, la Puliservice Volley sfida Rossano: in palio la Serie B nella gara finale

Sarebbe, senza dubbio, la degna conclusione di un’annata agonistica spettacolare e vincente. Alle ore 19, al PalaCsi di Gallina, si concludono ufficialmente le attività senior nel network Sportspecialist, team che, grazie alla Domotek Volley ha riscritto la storia della pallavolo cittadina, portando in città una Supercoppa di Lega, una Coppa Italia e, soprattutto, una promozione in Serie A2. Oggi, invece, le pallavoliste del progetto in rosa sono pronte alla sfida. Non sarà facile. Sottorete contro la quotatissima Pallavolo Rossano all’interno della sfida che, già da inizio anno era pronosticata da tutti gli addetti ai lavori come la finale già scritta.

Al momento, ha prevalso il fattore campo. Le squadre si conoscono bene. Sarà una gara vera, tattica e vissuta. E’ previsto un Soldout annunciato del tifo amaranto, arma in più anche nell’ultima trasferta in casa del Rossano. Il tour tra le due compagini iniziò in Coppa, vinta dal Rossano al Palacalafiore. Difficile pronosticare un risultato: tutto potrà succedere. Chi vincerà volarrà in B2 dalla porta principale.