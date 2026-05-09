Ospedale Piemonte di Messina, il Nursind: “urgente risolvere la grave carenza di parcheggi”

Il sindacato Nursind ha denunciato una grave carenza di aree di sosta in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo” e preannuncia lo stato di agitazione del personale. “Una situazione che per la sigla autonoma è divenuta ormai “una vera emergenza che compromette seriamente l’operatività del personale sanitario e l’accesso dei cittadini-utenti, aggravata da una gestione dei cantieri scarsamente coordinata e da una cronica insufficienza di stalli”. Secondo il Nursind, “medici, infermieri e operatori di supporto sono quotidianamente costretti a estenuanti ricerche di parcheggio. Tale criticità non solo espone il personale al rischio di sanzioni amministrative o rimozioni forzate, episodi purtroppo, che si sono già verificati, ma mette a repentaglio la puntualità nel cambio turno e, di riflesso, la continuità assistenziale h24, pilastro del servizio sanitario. Questa condizione genera un eccessivo stress correlato al lavoro, con inevitabili ripercussioni sul benessere organizzativo e sulla qualità delle prestazioni erogate”.

Il Nursind ricorda che “lo scorso 29 prile una delegazione composta dal segretario aziendale “Piemonte”, Basilio Mangano, e dal segretario provinciale, Ivan Alonge, ha interloquito con il direttore generale e la direttrice amministrativa. La Direzione aveva manifestato la volontà di sostenere i lavoratori, impegnandosi a mediare con le autorità competenti per individuare soluzioni risolutive”. Il Nursind aveva avanzato alcune proposte “come il potenziamento del collegamento con gli imbarcaderi estendendo il servizio navetta anche alla zona d’imbarco traghetti, per agevolare l’elevato numero di dipendenti pendolari provenienti dalla Calabria e dalla provincia di Messina e l’utilizzo degli spazi della caserma prospiciente l’ospedale, anche se le autorità militari hanno già espresso parere sfavorevole. Infine anche l’ipotesi di individuare aree di sosta limitrofe con servizio navetta. A riguardo, l’azienda si è detta disponibile a valutare il noleggio di aree esterne collegate da mezzi aziendali”.