Ordine TSRM PSTRP, il vicepresidente Rizzo elogia il presidente Venturo: “deleghe al direttivo sono atto di fiducia e visione”

Con parole cariche di stima e gratitudine, il Vicepresidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM PSTRP) ha voluto rivolgere un pubblico e sentito ringraziamento al Presidente Antonio Venturo per le deleghe assegnate all’intero direttivo. “Desidero esprimere, la più sincera gratitudine al Presidente Venturo per la fiducia che ha riposto in ciascuno di noi attraverso l’assegnazione di queste deleghe“, ha dichiarato il Vicepresidente Rizzo. “Non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma di un gesto profondo di condivisione della responsabilità istituzionale. È la dimostrazione concreta che questo Ordine crede nel lavoro collegiale, nella pluralità delle competenze e nella forza di un direttivo unito.”

Una governance che guarda al futuro

La scelta del Presidente Venturo di distribuire le deleghe tra i componenti del direttivo risponde a una precisa visione strategica: governare un Ordine così articolato — che abbraccia ben 18 professioni sanitarie — richiede una leadership diffusa, capace di presidiare con competenza e dedizione i molteplici ambiti che caratterizzano le aree tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.

“Ogni delega affidata è un pezzo di un mosaico più grande“, ha sottolineato Rizzo. “Il Presidente ha saputo vedere in ciascuno di noi una risorsa specifica, valorizzando le competenze individuali al servizio di una missione collettiva. Questo approccio rafforza l’identità dell’Ordine e ci rende più efficaci nel rispondere ai bisogni delle nostre professioni.”

Formazione e comunicazione: pilastri irrinunciabili

Nel suo intervento, il Vicepresidente ha voluto richiamare con forza due temi che considera centrali nella vita dell’Ordine: la formazione e la comunicazione che vedono interessate la Dottoressa Rosangela Licciardi e la Dottoressa Maria Re Davide. “In un Ordine che raccoglie 18 professioni così diverse tra loro la formazione non è un optional: è ossigeno“, ha affermato Rizzo. “Investire nella crescita professionale continua significa garantire standard di qualità elevati a beneficio dei professionisti, dei pazienti e dell’intera collettività.”

Altrettanto decisiva, secondo il Vicepresidente, è la comunicazione interna ed esterna dell’Ordine: “un ente che rappresenta migliaia di professionisti distribuiti su un territorio ampio ha il dovere di parlare in modo chiaro, tempestivo e inclusivo. La comunicazione è il collante che tiene insieme questa grande famiglia professionale, che fa sentire ogni iscritto parte di qualcosa di più grande.”

Altre deleghe importanti distribuite

Delega ai Rapporti con le istituzioni al Dottor Leonardo Lione ; Delega ai Rapporti con le CdA territoriali all Dottor Josef Amerigo Rota e alla Dottoressa Maria Redavide Nominata Referente Ufficio Presidenza la Dottoressa Licciardi. Nessuna variazione per le deleghe della dottoressa Teresa Mancuso referente alle Iscrizioni, del Dottore Domenico Russo responsabile trasparenza ed anticorruzione e della dottoressa Rosangela Licciardi delegata insieme al dottore Salvatore Dicunto all’ abusivismo.

Un grazie che è anche un impegno

Il Vicepresidente Rizzo ha concluso il suo intervento trasformando la gratitudine in un solenne impegno: “ringraziare il Presidente Venturo per le deleghe assegnate non è soltanto un atto di cortesia istituzionale. È la presa di coscienza di una responsabilità che ciascuno di noi accetta con onore e con determinazione. Lavoreremo con passione per essere all’altezza della fiducia ricevuta, per un Ordine sempre più forte, unito e vicino ai propri professionisti.”

Un applauso convinto, quello del Vicepresidente, che risuona come l’inizio di un percorso condiviso: un direttivo che, sotto la guida del Presidente Antonio Venturo, si impegna a scrivere insieme una nuova pagina nella storia dell’Ordine TSRM PSTRP di Cosenza.