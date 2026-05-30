OR.S.A. Porti solidarizza con i lavoratori SI COBAS licenziati a Salerno e Napoli: “metodi simili a Gioia Tauro”

Il Sindacato nazionale OR.S.A., settore Porti, esprime piena solidarietà ai colleghi lavoratori del sindacato SI COBAS operanti nei porti di Salerno e Napoli, vittime di un “grave atto discriminatorio e penalizzante” che ha portato alla ricezione di una nota di licenziamento. Secondo l’OR.S.A., “ritrovarsi licenziati e privati dal legittimo sostentamento a causa di motivi squisitamente sindacali è inaccettabile e necessita di una adeguata reazione attraverso la costituzione di un fronte unico, tale da porre fine ad atteggiamenti lesivi per l’immagine sindacale ma, soprattutto, per arginare azioni intimidatori nei confronti di quei lavoratori che legittimamente denunciano inadempienze societarie, in modo particolare per quanto attiene alla sicurezza, ai salari bassi e a ogni violazione dei sacrosanti diritti sindacali dei lavoratori”.

L’OR.S.A. Porti ricorda di aver già subito simili metodologie nel Porto di Gioia Tauro, che portarono al licenziamento del proprio Segretario nazionale Domenico Macrì, “tutt’oggi privo di ogni possibile minimo sostentamento economico con grave nocumento per la propria famiglia. Un prezzo troppo alto pagato da chi ha avuto la colpa di voler difendere, senza se e senza ma, la propria dignità di lavoratore, di sindacalista ma anche di padre di famiglia”.

Questi episodi, uniti ai casi recenti di Salerno e Napoli, “sollevano un interrogativo pesantissimo al quale la classe politica non può non rispondere né tantomeno lo stesso sindacato che, al di là delle sigle, dovrebbe, su questi temi, fare un fronte comune contro l’arroganza di chi intende egemonizzare e normalizzare un comportamento antidemocratico e antisindacale”. L’OR.S.A. Porti sottolinea che “le Società operanti nei porti italiani non possono pensare di poter violare sistematicamente i principi costituzionali considerando le aree portuali ‘zone franche’” e auspica “l’immediata riassunzione dei lavoratori licenziati oggi e la sanatoria per coloro che già hanno subito lo stesso trattamento nel recente passato”.