“Oltre le barriere”, Reggio Calabria ospiterà una serie di eventi alla presenza dell’ecologo urbano Salvador Rueda

Giovedì 7 maggio 2026 la città di Reggio Calabria ospiterà una serie di eventi speciali alla presenza dell’ecologo urbano di fama internazionale Salvador Rueda. Fondatore dell’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona e ideatore del rivoluzionario modello dei Superblocks, Rueda è attualmente impegnato sul territorio per la redazione del nuovo Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva di Reggio Calabria.

Un’occasione per confrontarsi direttamente con l’uomo che ha trasformato il volto di Barcellona, rendendola un punto di riferimento mondiale per la vivibilità urbana. La presenza di Salvador Rueda a Reggio Calabria non è solo un appuntamento istituzionale, ma un’occasione per la città di riflettere su come promuovere il benessere e la salute dei cittadini. Il modello dei Superblocks incarna perfettamente l’idea di una mobilità che genera salute: liberare spazio dalle auto per restituire ai cittadini luoghi di socialità, movimento attivo e aria pulita.

Reggio Calabria si candida a diventare un laboratorio di vivibilità

Dalla riflessione al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, al coinvolgimento diretto dei giovani under 35 al Centro Generattivi e degli studenti di architettura nelle strade del centro urbano, Reggio Calabria si candida a diventare un laboratorio di vivibilità. Il nuovo Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva di Reggio Calabria non sarà dunque un semplice documento tecnico, ma una vera e propria infrastruttura di salute pubblica trasformando la città da luogo di transito a ecosistema di benessere e della salute in linea con il Masterplan di Reggio Calabria.

Programma

Ore 9.30 – 12,45 Museo Archeologico Nazionale

Oltre le Barriere: Il Piano di Accessibilità come Infrastruttura di Salute Urbana

convegno/service promosso da:

Lions Club Reggio Calabria Rhegion

Lions Club Reggio Calabria Castello Aragonese

Destinatari: Associazioni, tecnici, cittadini

Ore 16.00- 17.30 Partenza dalla Stazione centrale

WALKING IN REGGIO CALABRIA CON SALVADOR RUEDA

e gli studenti del Corso Approcci Digital Twin e BIM per il progetto dell’ambiente costruito

docente Maria Azzalin Corso di laurea in Architettura Dipartimento dAeD

Destinatari: studenti universitari

Ore 18.00 – 19.30 Centro Generattivi via Nino Bixio

PERCORSO YOUTH DIALOG CON SALVADOR RUEDA

promosso da:

Settore Risorse Esterne Organismo Intermedio del Comune di Reggio Calabria nell’ambito dei tavoli avviati del Laboratorio territoriale VIG – Valutazione di Impatto Generazionale del DUP comunale.

Destinatari: giovani under 35.