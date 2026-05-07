“Oltre le Barriere”: il piano di accessibilità per Reggio Calabria al centro del convegno con Salvador Rueda

Il Museo Archeologico Nazionale ha ospitato la prima parte della giornata dedicata al tema “Oltre le Barriere: Il Piano di Accessibilità come Infrastruttura di Salute Urbana”, convegno promosso da: Lions Club Reggio Calabria Rhegion, del presidente Daniele Politi e Lions Club Reggio Calabria Castello, del presidente Antonio Zuccarello Cimino, alla presenza dell’ecologo urbano di fama internazionale Salvador Rueda. Fondatore dell’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona e ideatore del rivoluzionario modello dei Superblocks. Rueda è attualmente impegnato sul territorio per la redazione del nuovo Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva di Reggio Calabria. Per l’Amministrazione comunale è intervenuto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, presenti l’assessore alla programmazione, Carmelo Romeo, l’ex assessore comunale alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile Paolo Malara, il consigliere comunale Giuseppe Marino.

Per Battaglia il benessere deve essere al centro della nostra idea di città

“Siamo qui, in un luogo simbolico che rappresenta l’idea futura di una città sul mare, pienamente integrata nell’area dello Stretto – ha spiegato Battaglia – Da sindaco di un’Amministrazione che ha scelto con convinzione di sposare il Piano di Accessibilità Urbana, desidero ringraziare Salvatore Rueda, che ha rivoluzionato il modello urbano di Barcellona e che oggi sta offrendo un contributo importante anche alla città di Reggio Calabria. Ringrazio inoltre Paolo Malara, Carmelo Romeo e tutta la squadra del Comune di Reggio Calabria. Gli indirizzi dell’amministrazione comunale sono stati chiari sin dall’inizio: abbiamo voluto il Piano Strutturale Comunale e il Masterplan come strumenti di riferimento per comprendere la direzione verso cui stiamo portando la città. Parlare di accessibilità urbana significa parlare di diritti, inclusione e della possibilità per tutti di vivere pienamente gli spazi urbani. Il Piano di Accessibilità è un importante strumento di dialogo tra istituzioni, cittadini e territorio. Il benessere deve essere al centro della nostra idea di città: una città che previene prima ancora di curare, che mette al primo posto la qualità della vita e la vivibilità degli spazi pubblici”. “La Reggio che immaginiamo – ha concluso il sindaco – è una città della pace, inclusiva, accogliente, moderna, costruita giorno dopo giorno con visione, competenza e responsabilità, insieme al risanamento dei conti e alla capacità di programmare il futuro”.