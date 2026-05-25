Occhiuto: “vittoria di Voce a Crotone bellissima notizia, in Calabria CentroDestra e Forza Italia a gonfie vele”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, ha commentato con soddisfazione la vittoria di Vincenzo Voce a Crotone, definendola “una bellissima notizia”. “La netta vittoria di Vincenzo Voce a Crotone è una bellissima notizia. A lui vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro. Questo risultato conferma ancora una volta che in Calabria il centrodestra e Forza Italia vanno a gonfie vele.” Occhiuto evidenzia anche il consenso della città verso l’amministrazione uscente: “A Crotone, inoltre, gli ottimi numeri della lista riconducibile al sindaco Voce dimostrano che i crotonesi hanno voluto esplicitamente premiare il suo governo comunale e insieme anche quello regionale, che tanto ha fatto per la città in questi ultimi anni.”

Il presidente della Regione conclude con un messaggio sulla forza delle coalizioni: “Quando si costruiscono coalizioni credibili, radicate e capaci di governare, i cittadini ti scelgono con convinzione. Avanti così, con serietà e concretezza”.