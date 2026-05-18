Occhiuto: “l’immigrazione va gestita. Ponte sullo Stretto? Riconoscente a Salvini”

In un’intervista a “La Stampa” di Alessandro Dimatteo, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affronta vari temi di attualità. “Immigrazione e fatti di Modena? Critico la qualità del dibattito che segue spesso episodi del genere e riflette il modus operandi che in questo Paese si usa per affrontare il tema irrisolto della gestione dei migranti. Lo stesso ministro Piantedosi, indicato per quel ruolo proprio dal leader della Lega, dice che non ha senso parlare di permesso di soggiorno perché si tratta di un cittadino italiano. Sono d’accordo che chi delinque deve essere rimpatriato. Può esserci un accordo in linea di principio anche sul permesso di soggiorno a punti. Ma attenzione: stiamo discutendo sui sintomi della malattia”, evidenzia Occhiuto.

Occhiuto sul modello di inclusione

“Noi dobbiamo guardare avanti: nei prossimi 40 anni calerà il numero di residenti nel nostro Paese e non siamo riusciti a fare quello che altri hanno fatto, come gli Stati Uniti, costruendo un modello di inclusione sociale per cui cittadini di origini diverse si sentono americani. Anche l’Italia Roma aveva imperatori nati nelle province dell’impero”, rimarca Occhiuto. “Io nella mia regione sto cercando di aprire sezioni dei centri per l’impiego in Tunisia per persone che scappano dalla sponda sud del Mediterraneo, che fuggono dalla fame e dalla guerra“, sottolinea Occhiuto.

Per Occhiuto bisogna reagire allo spopolamento

“Perché non governare il fenomeno invece che subirlo? In America gli italiani ricevevano lavori che gli americani non volevano più fare. Oggi ci sono in Italia lavori che gli italiani non vogliono fare; dobbiamo reagire allo spopolamento, un fenomeno che riguarda tutto il Paese nei prossimi anni, non solo le aree montane“, puntualizza Occhiuto.

Per Occhiuto se guardiamo i decreti flussi, sono aumentati gli immigrati arrivati in maniera controllata

“Sostituzione etnica? Perché nessuno pone questa obiezione in America? Mi ricorda l’obiezione di chi ha il culto della razza ariana. Bisognerebbe evidenziare i risultati che il governo ha ottenuto: i flussi di immigrazione si sono ridotti. Se guardiamo i decreti flussi, sono aumentati gli immigrati arrivati in maniera controllata. È auspicabile che invece di dire agli italiani ciò che di buono il governo ha fatto si parli alla pancia degli elettori. Probabilmente accade perché lo fa Vannacci. Ma alimentare i populismi e le paure tra il ricco e il povero convince gli italiani che non c’è soluzione a un problema”, evidenzia Occhiuto. “Sì, la tentazione alla quale il centrodestra non deve cedere è di fare un passo indietro per “coprirsi da destra”, per timore di Vannacci. Così non si rafforza la coalizione“, puntualizza Occhiuto.

Occhiuto è riconoscente a Salvini per il Ponte sullo Stretto

“Io devo esser riconoscente a Salvini, che si sta spendendo per il ponte sullo Stretto. La sua capacità di sposare anche cause difficili per me è ammirevole“, conclude Occhiuto.