Nuovi voli da Lamezia Terme: la Calabria sempre più vicina a Roma e ci saranno altre sorprese | INTERVISTA

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’assessore Gallo della Regione Calabria ha commentato i nuovi voli dall’aeroporto di Lamezia Terme annunciati dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Ecco le parole dell’assessore Gallo: “il Presidente Occhiuto è stato a Budapest alla sede europea di Wizz Air per stipulare questo nuovo accordo. Due nuovi voli che collegheranno e consentiranno di connettere ancora meglio la Calabria alla Capitale dall’aeroporto di Lamezia Terme. Ci saranno nuove soprese”.