“NOVA. Parola all’Italia”: a Palmi l’incontro di democrazia partecipata del M5S | INFO

Entra nel vivo il weekend di partecipazione nazionale di “NOVA. Parola all’Italia”. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio in tutta Italia, 100 luoghi di incontro in tutto il Paese ospiteranno l’ambizioso percorso di ascolto promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire dal basso il programma di governo della coalizione progressista. A Palmi (RC), la tappa provinciale si terrà sabato 16 maggio, dalle ore 10:00 alle 17:00, presso l’Hotel Arcobaleno.

Un metodo rivoluzionario: l’Open Space Technology

A differenza delle canoniche assemblee politiche, NOVA adotta la metodologia internazionale dell’Open Space Technology (OST). Non ci saranno relatori predefiniti: il cuore dell’evento saranno i cittadini, chiamati a rispondere a un interrogativo cruciale: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”.

Il funzionamento si basa su pilastri di libertà e trasparenza:

Protagonismo diretto: ogni partecipante può proporre un tema di discussione e coordinare il confronto nel tavolo dedicato.

La “Legge dei due piedi”: massima libertà di movimento tra i vari tavoli di lavoro per garantire che ognuno possa contribuire dove si sente più produttivo.

Report immediato: al termine della giornata, ogni partecipante riceverà via email l’Instant Report completo di tutte le proposte emerse durante le sessioni.

Uno spazio aperto alla società civile. NOVA non è un evento chiuso, ma un cantiere aperto a realtà civiche, partiti, movimenti e associazioni del territorio reggino. Dai diritti alla legalità, dallo sviluppo economico alla tutela ambientale, ogni voce è invitata a dare il proprio contributo per definire le priorità dei prossimi cinque anni.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È necessaria la registrazione online sul sito ufficiale: www.nova2026.it.