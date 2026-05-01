NOVA Basket, al via i quarti playoff: sfida alla Virtus Trapani per continuare a sognare

Entra nel vivo la stagione della NOVA Basket, attesa dalla serie dei Quarti di Finale playoff della Poule Promozione contro la Virtus Trapani, quarta classificata al termine della Regular Season. Per i ragazzi di coach Pizzuto e coach Gentile, quinti in graduatoria, si tratta di un appuntamento decisivo, da affrontare con la spinta arrivata dal successo contro il CUS Catania: una vittoria che, si spera, abbia restituito fiducia e ritmo in vista della fase più importante dell’anno. Dall’altra parte ci sarà una Virtus Trapani in buone condizioni, reduce da due vittorie nelle ultime tre gare. L’unico ko, ininfluente ai fini della classifica, è arrivato nell’ultima giornata contro la capolista Alfa Catania. Una squadra solida ed esperta, come dimostrano il rendimento stagionale e la profondità del roster.

La NOVA arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di aver già costruito una stagione importante. I precedenti stagionali raccontano però di una sfida equilibrata: vittoria Virtus all’andata per 67-57 e risposta della NOVA al ritorno, con un successo netto al PalaTorre per 88-79. Un equilibrio che rende la serie ancora più aperta, almeno sulla carta. Il fattore campo potrebbe incidere. La Virtus Trapani ha costruito gran parte del proprio percorso tra le mura amiche, con un 75% di vittorie interne, pari a 9 successi su 12 gare. La NOVA, invece, ha mantenuto un rendimento esterno più altalenante, con 6 vittorie e 6 sconfitte. Numeri che confermano la difficoltà della trasferta, ma anche la possibilità concreta di giocarsela.

La serie si svilupperà al meglio delle tre gare. Gara 1 è in programma sabato 2 maggio a Trapani, Gara 2 mercoledì 6 maggio a Torrenova, mentre l’eventuale Gara 3 è fissata per sabato 9 maggio a Trapani. A presentare la sfida è la dirigente Marella Ioppolo, che sottolinea il percorso compiuto dalla società: “Siamo andati oltre ogni aspettativa, eravamo forse i “più sottovalutati” ed oggi siamo ai playoff a giocarcela contro dei ragazzi che sono stati sottovalutati come noi. Abbiamo già la certezza della Serie C anche per il prossimo anno, adesso vogliamo continuare a crescere anche in questa fase”.

Sulla stessa linea, ma con un approccio estremamente concreto, le parole dello staff tecnico. Coach Pizzuto non lascia spazio ad alibi: “Sappiamo benissimo che per molti dei nostri ragazzi sarà la prima esperienza ai playoff. Dall’altra parte c’è una squadra abituata a questo tipo di partite, con giocatori esperti e un allenatore preparato. Questo però non deve diventare una scusa: dobbiamo andare oltre i nostri limiti e giocare al massimo delle nostre possibilità”.

A queste parole si aggiunge anche la voce di coach Gentile: “Servirà il 200%. Non basterà fare bene, dovremo dare qualcosa in più. Trapani è una squadra quadrata, solida, che gioca una pallacanestro organizzata. Vincere in casa loro sarà difficilissimo, ma se vogliamo passare il turno dovremo riuscirci almeno una volta. È una sfida che richiede maturità, attenzione e continuità”.