Notte europea dei Musei, a Catania quattro siti aperti in serale e un concerto gratuito

Quattro siti aperti in orario serale, dalle 20.00 alle 23.00, e un concerto gratuito nel cuore barocco della città. Anche il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci partecipa alla Notte europea dei Musei di sabato 23 maggio, manifestazione internazionale alla quale, come ogni anno, ha aderito la Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per l’occasione, il Parco diretto da Giuseppe D’Urso offrirà al pubblico un’apertura straordinaria serale di quattro siti cittadini. Saranno visitabili le Terme dell’Indirizzo, in Piazza Currò, le Terme della Rotonda, in via della Mecca, e la Chiesa di San Francesco Borgia, in via Crociferi, tutti e tre a ingresso gratuito. Per visitare il Teatro antico di via Vittorio Emanuele e l’annessa Casa Libèrti sarà invece previsto un biglietto simbolico di 1 euro, come stabilito dalla normativa della manifestazione.

Ad arricchire la serata per gli appassionati d’arte e cultura ci sarà anche un fuori programma in musica. Nella Chiesa gesuita di San Francesco Borgia si esibirà il Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”, diretto dal Maestro Pietro Valguarnera. Il concerto avrà inizio alle 19.30, con ingresso libero e gratuito. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Franck e Saint-Saëns.