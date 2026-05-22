Noi per Santa Caterina incontra i candidati alla Circoscrizione 1: “dialogo aperto su necessità del territorio”

“L’Associazione “Noi per Santa Caterina” ha incontrato, nei giorni scorsi, i candidati consiglieri di centro destra e di centro sinistra in corsa per la Circoscrizione 1 di Reggio Calabria, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il primo incontro si è svolto martedì 19 maggio con la delegazione del centro destra, alla presenza del candidato presidente Simone La Cava. Il secondo incontro ha avuto luogo giovedì 21 maggio con la delegazione del centro sinistra, guidata dal candidato presidente Mimmo Praticò“. È quanto dichiarato in una nota dall’Associazione Noi Per Santa Caterina.

“Entrambi i confronti si sono svolti in un clima di dialogo aperto e costruttivo. Esprimiamo il nostro compiacimento per la disponibilità dimostrata da tutti i partecipanti ad ascoltare e discutere le tematiche che la nostra associazione segue quotidianamente sul territorio. Durante gli incontri, che si sono svolti presso la rinnovata villetta Sant’Ambrogio, abbiamo presentato il lavoro svolto finora, illustrando le attività realizzate e i risultati raggiunti per il quartiere di Santa Caterina. Abbiamo inoltre sottoposto alla loro attenzione le linee di azione e i progetti che intendiamo portare avanti nel prossimo futuro, sottolineando l’importanza di una collaborazione stabile e concreta con chi sarà chiamato a rappresentare i cittadini nei prossimi anni.

Riteniamo fondamentale che le istituzioni locali e le associazioni di quartiere lavorino di concerto per rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio. Ci auguriamo che, indipendentemente dall’esito elettorale, si possa proseguire su questa strada di dialogo e collaborazione nell’interesse di tutti i residenti.

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” resta a disposizione per proseguire il confronto e per contribuire attivamente all’avvio e alla crescita, oltre che alla più efficace azione sull’intero territorio della nuova Circoscrizione“, conclude la nota.