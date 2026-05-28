Noi Moderati, Funari esulta per i giovani eletti alle amministrative in Calabria

Noi Moderati rivendica la crescita della propria classe dirigente giovanile in Calabria dopo l’esito delle ultime elezioni amministrative. Il coordinatore regionale Giovani Calabria del partito, Domenico Funari, esprime grande soddisfazione per la significativa affermazione dei giovani candidati su tutto il territorio regionale. Secondo il coordinamento giovanile, il risultato conferma la crescita di una nuova classe dirigente sempre più preparata, radicata e capace di interpretare le esigenze delle comunità locali. In particolare, viene evidenziato il dato di Castrovillari, dove Noi Moderati diventa determinante con il 5,30%. A Crotone spicca il risultato di Pagliaroli, giovane indicato come fortemente radicato sul territorio, capace di conquistare 603 preferenze grazie a un impegno costante e a un rapporto diretto con i cittadini.

A Cutro, invece, viene segnalata l’ottima affermazione di Francesca Paccagnella, definita donna preparata e determinata, tra le più votate in assoluto con 511 preferenze e prima nella sua città, simbolo di competenza, serietà e passione civile. Risultati significativi anche a Reggio Calabria, dove i giovani candidati di Noi Moderati hanno confermato la presenza attiva e crescente del partito nel capoluogo metropolitano.

Il coordinatore Giovani Calabria ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al coordinatore regionale, on. Pino Galati, che crede fortemente nel progetto giovanile, e ai consiglieri regionali on. Vito Pitaro e Riccardo Rosa per il costante supporto, la vicinanza e la fiducia dimostrata ai giovani del partito. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutto il movimento giovanile e a tutti i candidati per il coraggio e l’impegno profuso. “Questi risultati – dichiara Funari – dimostrano che in Calabria sta emergendo una nuova generazione politica seria, concreta e motivata. Noi Moderati continuerà a investire sui giovani, sul merito e sulla costruzione di una classe dirigente credibile e vicina ai cittadini.”