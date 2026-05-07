“No.S.S.– Non Siete Soli”: incontro di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani a Reggio Calabria

Un clima di partecipazione e attenzione ha caratterizzato l’incontro svoltosi presso la Parrocchia Maria Santissima del Rosario in Ferrito, nell’ambito del progetto “No.S.S.– Non Siete Soli”, promosso dalla Questura di Reggio Calabria. L’appuntamento si è tenuto mercoledì 6 maggio nei locali parrocchiali, trasformati per l’occasione in uno spazio di confronto diretto tra cittadini e operatori della Polizia di Stato. Al centro dell’iniziativa la volontà di fornire strumenti pratici per riconoscere e contrastare le truffe che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani.

A promuovere l’evento è stato il parroco don Marcello Salomone, che ha ringraziato le forze dell’ordine per la vicinanza dimostrata e ha sottolineato l’importanza di costruire momenti di informazione aperti a tutta la comunità. All’incontro hanno partecipato anziani ma non solo: l’iniziativa è pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età, nell’ottica di costruire una rete di protezione sociale e di sicurezza partecipata, dove ognuno può diventare presidio di attenzione e aiuto reciproco. Gli operatori di polizia hanno illustrato con esempi concreti le tecniche di raggiro più diffuse: telefonate ingannevoli, falsi addetti di servizi pubblici e tentativi di accesso alle abitazioni con pretesti.

Le domande del pubblico hanno reso il confronto dinamico, trasformando l’incontro in un’occasione di formazione e di fiducia reciproca. Determinante anche il supporto organizzativo dell’ Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio, che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Il progetto “No.S. S.– Non Siete Soli” si conferma così più di una campagna informativa: è un percorso di vicinanza e responsabilità condivisa che mette al centro la persona e diffonde una cultura della prevenzione. L’attenzione dimostrata e il desiderio di ripetere momenti simili sono il segno che dialogo e collaborazione possono rendere la comunità più consapevole e sicura.