Nissa-Reggina, al via la prevendita: da Reggio Calabria andrà qualcuno?

“Al via la prevendita del settore ospiti dello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. I biglietti possono essere acquistati solo on line sul portale Liveticket.it. Biglietto Intero € 5″. Così, con questa nota stringatissima, la Reggina comunica l’avvio della prevendita per la gara di domenica in casa della Nissa, valevole per l’inutile finale dell’inutile playoff. E non solo per le altrettanto inutili speranze di ripescaggio – al netto di chi gode delle disgrazie della Ternana (non ne usufruisce una ripescata, ma una riammessa, cioè una squadra retrocessa dalla Serie C. Di ripescaggio si parla solo se la FIGC boccia una domanda di iscrizione) – ma anche perché della sfida non importante praticamente a nessuno, sullo Stretto.

In tal senso, c’è curiosità per capire chi andrà, anzi se qualcuno andrà. Dopo la protesta di domenica degli ultrà, mentre la squadra giocava la semifinale, la contestazione è partita ufficialmente. A Piazza Italia, la tifoseria organizzata ha dichiarato che diserterà lo stadio se ci sarà ancora questa proprietà. Da capire se solo in casa o anche in trasferta.