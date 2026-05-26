Niscemi ospiterà la celebrazione della Giornata Regionale della Macchia Mediterranea 2026

Oggi, 25 maggio 2026, presso il Museo Civico di Niscemi (Sezione Storia Naturale), si è tenuto un incontro operativo – prima della consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea – tra gli esponenti delle Associazioni AssoCEA Messina APS e Cea Niscemi OdV per attività congiunte di valorizzazione del Patrimonio Entomologico del Museo Civico di Niscemi Sezione Storia Naturale. L’evento ufficiale ha visto la partecipazione delle Autorità locali Sindaco, Assessore alla Cultura, Presidente del Consiglio Comunale, Direttore del Museo Civico e del Presidente del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e di alcuni Componenti del Comitato, a suggello dell’impegno profuso dal territorio niscemese in favore della tutela del capitale naturale.

Presenti – come detto – insieme al Sindaco di Niscemi Avv. Massimiliano Conti, il Direttore del Museo Civico di Niscemi Prof. Vincenzo Liardo, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Aneglo Chessari e il Presidente del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea Prof. Vincenzo Piccione con i Componenti Arch. Salvatore “Turi” Scuto e Ing. Francesco Cancellieri

Dopo la consegna avvenuta nell’istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” – Dirigente Scolastico la Prof.ssa Viviana Morello – la targa è stata apposta al Museo Civico nella Sezione di Storia Naturale insieme al Curatore Prof. Salvatore Zafarana.

Il Comitato ha voluto dare un annuncio di grande valore simbolico al Sindaco e al Direttore del Museo: Niscemi, città tra le prime firmatarie della Carta, ospiterà il prossimo 21 novembre 2026 la celebrazione della Giornata Regionale della Macchia Mediterranea.

L’occasione sarà doppiamente storica: verranno celebrati i dieci anni dalla firma della Carta, con l’emissione di un annullo filatelico e una cartolina celebrativa. La scelta di Niscemi non è casuale: essa risponde a uno spirito di vicinanza e sostegno concreto verso una comunità profondamente segnata dal disastroso incendio della Sughereta e dalla gravissima frana che ha colpito il territorio nel gennaio 2026. La scelta di Niscemi come luogo di celebrazione vuole essere un atto di resilienza, rinascita e speranza per tutto il territorio.

Cos’è la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea

Nata a Caltagirone nel 2013, la Carta rappresenta un impegno etico e istituzionale tra i Comuni per la salvaguardia di un ecosistema straordinario, vera riserva mondiale di biodiversità. Recentemente, il progetto ha ottenuto un prestigioso riconoscimento con la Segnalazione di Merito al Premio Nazionale del Paesaggio, confermando l’efficacia del modello di rete creato per contrastare incendi, consumo di suolo e desertificazione attraverso l’educazione e la selvicoltura di prevenzione.

Il Progetto è sostenuto della Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA che ha aderito come Ente già dal 2016 alla Carta di Caltagirone (Decreto Sindacale n. 149 del 21 novembre 2016).