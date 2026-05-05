Nino Spirlì: “chi mi voleva fuori dalla politica ha notizie false. A Taurianova appoggio Biasi” | INTERVISTA

“Chi mi voleva fuori probabilmente non aveva notizie fresche e soprattutto vere, non mi sono mai allontanato, chiaramente non sono al momento attivo a livello istituzionale, ma sappiamo anche perché, però ci sono in appoggio ai candidati della Lega sia qui, sia nel mio comune a Taurianova, sia a Reggio Calabria, ma ovunque ci siano dei candidati della Lega io sono al loro fianco“. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Nino Spirlì conferma di non aver mai lasciato la politica e rilancia la sua vicinanza alla Lega.

Nonostante qualche dissapore in passato, Spirlì appoggia la candidatura di Biasi a sindaco di Taurianova: “non ci sono centrodestra veri e centrodestra finti, ci sono movimenti nella politica locale per cui a volte i partiti si incrociano, a volte si sganciano l’uno dall’altro, formano delle alleanze locali a seconda delle necessità, delle urgenze e anche delle contingenze. Oggi il centrodestra di Taurianova è fotocopia di quello che c’è nella nostra regione, di quello che c’è al governo, quindi ben venga questa unità.

È inutile nascondere che ognuno ha fatto un po’ per sé in questi ultimi anni, ma i programmi e le necessità e le urgenze politiche e istituzionali ci portano a essere ancora insieme e a combattere ancora una volta per un fine ultimo che è quello, a Taurianova, del recupero delle confidenze personali e anche della condivisione del lavoro futuro. Certo, sono col centrodestra e appoggio la candidatura di Biasi a sindaco, ripeto, nonostante tra me e il sindaco Biasi ci siano stati negli anni, cosa risaputa, anche un po’ di silenzi“.