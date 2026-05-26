Nicolò Oppicelli in Aspromonte: storico riconoscimento per l’Associazione Micologica Culturale Aspromonte

“L’Aspromonte, terra di straordinaria biodiversità e scrigno di tesori micologici ancora in parte da svelare, ha vissuto nei giorni scorsi un momento di altissimo valore scientifico e istituzionale. Il nostro territorio ha infatti ospitato, per la prima volta in assoluto, Nicolò Oppicelli, figura di spicco nel panorama scientifico nazionale e, senza ombra di dubbio, uno dei più autorevoli micologi e divulgatori della nostra epoca”. Lo afferma in una nota l’Associazione Micologica Culturale Aspromonte.

“La fama di Oppicelli lo precede: autore di testi fondamentali, ricercatore instancabile e comunicatore eccezionale, ha saputo elevare lo studio dei funghi a materia viva, accessibile e affascinante, unendo il rigore della ricerca alla capacità di appassionare il grande pubblico. Poter attingere alla sua sapienza, studiare sui suoi libri e leggere i suoi articoli è da sempre un punto di riferimento per chiunque si approcci a questa disciplina con serietà; averlo qui, sul campo, è stato un privilegio raro”.

“La sua presenza tra i boschi aspromontani non è stata soltanto un’occasione di straordinario confronto culturale, ma ha portato con sé un annuncio storico. È stato proprio Oppicelli, con l’autorevolezza che lo contraddistingue, a sancire ufficialmente l’ingresso dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte (AMCA) all’interno dell’AMB (Associazione Micologica Bresadola). Ricevere questo fondamentale riconoscimento formale direttamente dalla sua voce rappresenta un traguardo che ripaga anni di sacrifici, censimenti e impegno sul territorio, proiettando la nostra associazione in un circuito nazionale di eccellenza”.

“Durante le intense giornate di permanenza, abbiamo accompagnato il Maestro in un viaggio esplorativo attraverso i diversi ecosistemi della nostra montagna. Dai fitti boschi di faggio alle maestose pinete, l’Aspromonte si è mostrato nella sua veste più autentica. I rilievi sul campo e le escursioni tecniche condivise non sono stati solo momenti di studio, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Camminare al fianco di un professionista di tale calibro, osservare il suo metodo d’indagine e condividere l’entusiasmo davanti alle peculiarità biologiche del nostro territorio ha confermato l’immensa statura dello scienziato e, al contempo, la profondità del legame umano e professionale che ci unisce”.

“L’arrivo di Nicolò Oppicelli segna un punto di svolta ma questo storico traguardo non è però un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Per questo motivo, invitiamo tutti gli appassionati, gli studiosi e chiunque ami la natura a venire a trovarci e a entrare a far parte dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte. Associarsi significa sostenere la ricerca, partecipare alle attività di censimento e condividere un percorso di crescita scientifica e culturale sotto l’egida della neonata sinergia con l’AMB”.

“A Nicolò va il nostro ringraziamento più profondo per la generosità, l’amicizia e la professionalità dimostrate in questi giorni. La nostra terra e i nostri boschi saranno sempre pronti ad accoglierlo nuovamente”.