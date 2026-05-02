Nicola Fratoianni a Reggio Calabria: il leader di AVS in città per sostenere Battaglia

Martedì 5 maggio 2026, alle ore 18:00, si terrà un comizio pubblico in Piazza Camagna, Reggio Calabria, organizzato dalla lista di Alleanza Verdi e Sinistra. L’evento vedrà la partecipazione di Mimmo Battaglia, candidato Sindaco, insieme ai candidati della lista. Sarà presente l’Onorevole Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e AVS, che porterà il suo sostegno alla campagna elettorale di Battaglia. La sua presenza a Reggio Calabria rappresenta un segnale importante del supporto alla proposta politica del candidato di CentroSinistra.

Questa la locandina.