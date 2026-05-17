Nasce “Villa Attiva”: un progetto di cittadinanza attiva per Villa San Giovanni

Nasce Villa Attiva, un progetto di cittadinanza attiva pensato per coinvolgere i cittadini in un percorso di confronto e partecipazione sulla vita della città, a poco più di un anno dalle prossime elezioni comunali. “Manca poco più di un anno alle prossime elezioni comunali. In una città importante e complessa come Villa San Giovanni, pensiamo che prima ancora delle appartenenze politiche serva una riflessione seria sul presente e sul futuro della nostra comunità. Da questa idea nasce Villa Attiva”, spiegano i promotori.

Il progetto nasce sui social come spazio libero per ascolto, partecipazione e proposta. “Villa Attiva non nasce contro qualcuno e non appartiene a nessun colore politico. Nasce dalla convinzione che una città possa migliorare soltanto quando i cittadini tornano ad essere parte attiva della vita pubblica, senza rassegnazione, senza servilismi e senza indifferenza”. L’iniziativa si propone di affrontare sia i grandi temi che riguardano il futuro della città, sia le piccole questioni quotidiane che influiscono sulla qualità della vita, come decoro urbano, rispetto degli spazi pubblici, ambiente, viabilità, attenzione verso gli animali, sport, lavoro, giovani, inclusione sociale e senso civico. “Crediamo che il rispetto, la partecipazione e la responsabilità debbano tornare ad essere valori centrali nel dibattito cittadino”.

In questa prima fase, Villa Attiva sarà soprattutto una comunità online di idee, segnalazioni, osservazioni, denunce costruttive e proposte concrete. “Non sappiamo oggi dove porterà questo percorso e non vogliamo forzare i tempi. Quello che sappiamo è che anche senza candidarsi si può dare un contributo reale alla città, stimolare discussioni utili e aiutare a costruire una comunità più consapevole e partecipe. Villa Attiva nasce semplicemente così: dal desiderio di non restare più a guardare”, concludono i promotori, invitando tutti i cittadini a partecipare e contribuire alla costruzione di una comunità più attiva e responsabile.