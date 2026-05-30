Nasce la Direzione Regionale Calabria di Accademia delle Imprese Europea: i NOMI dei componenti

Nasce la Direzione Regionale Calabria di Accademia delle Imprese Europea. L’organismo nasce con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’Accademia sul territorio calabrese, promuovendo lo sviluppo economico, la valorizzazione delle identità locali, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della regione. Alla guida della neonata Direzione Regionale è stato nominato, in qualità di Direttore Regionale, Aurelio Galtieri. Ad affiancarlo in questo strategico percorso di crescita e coordinamento ci sarà un direttivo di comprovata esperienza e forte radicamento territoriale, composto dai seguenti membri:

Antonio Barbera

Paolo Pellicanò

Giuseppe Gioffrè

Salvatore Pilò

La squadra calabrese sarà chiamata a tradurre in azioni concrete le linee programmatiche nazionali, intercettando le sfide del mercato attuale e offrendo supporto reale e sinergico al comparto produttivo locale.

Grande entusiasmo e profonda soddisfazione sono stati espressi dal Presidente di Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, che ha così commentato il nuovo assetto territoriale: “la nascita della Direzione Regionale Calabria rappresenta un momento di fondamentale importanza per la nostra Associazione. La Calabria è una terra ricca di eccellenze, creatività e potenzialità ancora inespresse. Siamo certi che la squadra guidata da Aurelio Galtieri, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro insieme ad Antonio Barbera, Paolo Pellicanò, Giuseppe Gioffrè e Salvatore Pilò, saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio. Questo nuovo presidio sarà un punto di riferimento solido per le istituzioni e per gli imprenditori che vogliono fare rete e scommettere sul futuro“.

Con questa delibera, Accademia delle Imprese Europea conferma la propria vocazione al decentramento funzionale e alla valorizzazione delle specificità locali, ponendo le basi per una stagione di rinnovato protagonismo per l’imprenditoria calabrese.