Nasce in Calabria il Partito Comunista di Unità Popolare: pronto il primo congresso

Si svolgerà sabato 16 maggio 2026, alle ore 16.30, a Lamezia Terme, presso il Grand Hotel Lametia, il primo Congresso regionale Calabria del neo formato Partito Comunista di Unità Popolare. L’appuntamento rappresenterà un passaggio organizzativo centrale per il PCUP calabrese, chiamato a completare i propri organismi dirigenti regionali dopo lo svolgimento dei congressi provinciali delle scorse settimane a Cosenza, Reggio Calabria e Crotone. All’ordine del giorno del congresso sono previsti la relazione introduttiva, l’apertura del dibattito, le conclusioni e, tra le ore 19.30 e le 20.00, la votazione per l’elezione degli organismi regionali.

Ai lavori parteciperà il compagno Gianmarco Pisa, responsabile Esteri della Segreteria nazionale. I congressi provinciali già svolti, secondo quanto riferito dal partito, hanno consentito di verificare l’interesse per il ritorno del Partito Comunista. Si è trattato di incontri molto partecipati, con una presenza importante di giovani, arricchiti da interventi di rilievo che hanno confermato la qualità del gruppo dirigente.

Nel corso degli appuntamenti provinciali, molti intervenuti hanno sottolineato la necessità e l’urgenza di una forza organizzata in grado di mettere in campo battaglie per il riscatto della Calabria, oggi indicata come ultima regione d’Italia in termini di qualità dei servizi, e di avanzare proposte mirate e utili a offrire ai giovani opportunità per pensare al proprio futuro nel territorio calabrese.

Anche il congresso regionale sarà occasione per discutere i tanti deficit che vivono i calabresi, affrontare le questioni di particolare interesse per la Calabria e spiegare quali idee e strategie il PCUP intenda realizzare per il miglioramento della regione. Le compagne e i compagni sono invitati a partecipare.