Motta San Giovanni si colora con l’infiorata promossa dall’Associazione Meraki

Il 23 ed il 24 Maggio 2026 il Borgo di Motta San Giovanni (RC) è stato impreziosito da un evento presso la sua Piazza della Municipalità e per le strade del centro storico “L’Infiorata” organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Meraki con cui hanno collaborato attivamente, con la prima tappa dell’Infiorata ad uncinetto itinerante 2026, la Pro Loco di San Salvo (CH), la Pro Loco di Motta San Giovanni e numerose altre associazioni ed il tutto in sinergia con il Comune di Motta San Giovanni.

Il 23 Maggio era presente in tale sede anche l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Calabria in concomitanza con il taglio del nastro ed i saluti istituzionali. L’Avv. Eliana Carbone si è incontrata con il Sindaco Giovanni Verduci del Comune di Motta San Giovanni e con l’Assessore alla Cultura Enza Mallamaci e con la Presidente dell’Associazione Meraki Michela Anghelone.

L’Opinionista Culturale Eliana Carbone ha introdotto il discorso dicendo: “ci sono tradizioni che vivono attraverso le mani, i colori ed il cuore delle persone come oggi con questo evento a Motta San Giovanni, che grazie all’attivismo e al senso di appartenenza ed alla voglia di promuoversi della Comunità Mottese, ha permesso a questo borgo di brillare di luce propria”.

Ha preso, quindi, la parola il Sindaco Giovanni Verduci che ha riferito: “l’Associazione Meraki è riuscita a realizzare un avvenimento molto importante che stato quello di riunire tutto il territorio del Comune di Motta San Giovanni e cioè di Motta capoluogo, Lazzaro e Serro Valanidi, segnale molto importante per l’Amministrazione Comunale in quanto indicatore di un consolidamento dei rapporti tra tutte le contrade del territorio comunale che molto spesso non è semplice ottenere e questa manifestazione certamente contribuisce a tenere sotto l’Egida di San Giovanni Evangelista, il nostro Santo Patrono, l’unione di tutto il territorio comunale”.

A questo punto è intervenuto l’Assessore Mallamaci che ha precisato: “per quanto riguarda il Pannello di riproduzione dello stemma comunale i petali dei fiori rappresentano i nostri concittadini in una forma dinamica. Il fiore è il simbolo della vita ed è delicato e anche se cresce facilmente è allo stesso tempo un elemento imprescindibile e genera altra vita. Quindi, di conseguenza, ogni piccolo elemento riprodotto nello Stemma Comunale ha una precisa motivazione per la collocazione. La corona che è stata data al nostro Comune rappresenta un elemento tipico del Comune di Motta San Giovanni: la pietra di Motta. Poi oltre ai fiori ci sono la quercia e l’alloro e sono tutti elementi che simboleggiano le frazioni del nostro territorio: Motta centro, Lazzaro e Serro Valanidi. Ora con me ci sono i rappresentanti di una delle tante Associazioni, che hanno aderito all’iniziativa, la Virtus San Paolo”.

C’è stata poi la Presidente Anghelone che ha sottolineato come la sua Associazione è stata impegnata per questo evento dal Dicembre 2025 con un lavoro costante all’uncinetto delle signore coinvolte che hanno perciò passato del tempo in convivialità tra di loro. La Dott.ssa Anghelone ha quindi aggiunto: “alcuni dei pannelli lavorati per questo evento sono stati realizzati attraverso l’arte dell’uncinetto tra cui il nostro e quello della Pro Loco di San Salvo; altri invece con materiali naturali”.

L’ Avv. Eliana Carbone ha concluso: “io personalmente sono rimasta ammirata dall’iniziativa da cui traspare cultura, arte, tradizione, senso di appartenenza ed anche unificatrice di un territorio attraverso la bellezza e la partecipazione collettiva. È stato molto bello e gioioso potere camminare tra i pannelli floreali e le due mostre di arte, di cui una realizzata dagli alunni del Polo tecnico-Professionale Righi-Boccioni- Fermi ed un’altra ad opera dell’Associazione ODV Inholtre e ascoltando la musica di Enzo Romeo Dj, in diretta su Radio Touring e con la presenza degli stand di street food.”