Motta San Giovanni, falsi operatori e raggiri porta a porta: allarme truffe agli anziani

“Nelle ultime ore sono giunte alcune segnalazioni di tentativi di truffe presso le abitazioni del nostro territorio. Le truffe, purtroppo, sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal profilo Città di Motta San Giovanni.

“Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni, non fidarsi delle apparenze e seguite i consigli delle forze dell’ordine:

– Diffidare delle apparenze;

-Non aprire mai la porta agli sconosciuti;

-Non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento: non basta!

-Ricordarsi che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini;

-Limitare la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come parenti e chiedono denaro, prendere tempo e chiamate il numero unico di emergenza 112 o un parente;

-Contattare la compagnia di fornitura ai numeri di telefono presenti sulle bollette (non chiamare utenze telefoniche fornite dallo sconosciuto alla porta);

-Non firmare nulla e chiedere sempre consiglio a persone di fiducia più esperte;

-Se si fanno entrare sconosciuti in casa, non farsi distrarre e, senza perdere la calma, invitarli con decisione ad uscire;

-Ricordarsi che nessun ente o società manda i propri dipendenti in visita a domicilio per riscuotere pagamenti;

-Tutte le aziende di servizi (gas, luce, acqua e telefono) annunciano sempre il loro arrivo con avvisi al condominio, comunicati molto tempo prima;

-Se non si comprende l’identità della persona che chiama al telefono, fare domande ed evitare di rispondere fornendo i propri dati personali;

-Limitare la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come parenti e vi chiedono denaro, prendete tempo e chiamate il parente che sostiene di avervi contattato, per verificare che lo abbia effettivamente fatto o il numero unico di emergenza 112;

-Non condividere telefonicamente i dati personali né quelli di accesso al conto corrente;”.