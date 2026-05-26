Motta San Giovanni e Fossato Jonico, alunni a scuola per “Scoprire il mondo oltre gli stereotipi”

Si sono conclusi con grande entusiasmo gli incontri promossi dall’Associazione Quote Rosa presso la scuola primaria di Motta San Giovanni e Fossato Jonico, dedicati al tema degli stereotipi di genere e dell’educazione al rispetto delle diversità. L’iniziativa, dal titolo “Scoprire il mondo oltre gli stereotipi”, ha coinvolto gli alunni in un percorso di riflessione e creatività finalizzato a promuovere la libertà di espressione e il valore delle scelte individuali sin dalla più giovane età.

Le attività si sono sviluppate in due momenti principali: una discussione guidata a partire dal libro “Viola e il blu”, letto in classe, durante la quale i bambini hanno riflettuto sui pregiudizi e sui condizionamenti legati agli stereotipi di genere; successivamente, un laboratorio di pittura ha permesso agli studenti di esprimere, attraverso i colori, la propria idea di un mondo libero da etichette e discriminazioni.

“Crediamo fortemente – ha dichiarato la presidente dell’Associazione Quote Rosa, Anna Comi – che educare al rispetto e alla libertà significhi costruire una società più giusta e consapevole. I bambini ci insegnano ogni giorno quanto sia naturale guardare il mondo senza pregiudizi”.

“Attraverso il dialogo e la creatività – ha detto ancora Anna Comi – abbiamo voluto trasmettere un messaggio semplice ma fondamentale: ognuno ha il diritto di essere sé stesso e di scegliere i colori con cui dipingere la propria vita”.

L’Associazione culturale Quote Rosa rivolge un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica, Margherita Sergi, per aver promosso gli incontri, e alla vice presidente Katia Biondo per il prezioso contributo organizzativo ed educativo.

“Questa esperienza – ha concluso la presidente dell’Associazione Quote Rosa – ha rappresentato un importante momento di crescita e confronto, lasciando nei bambini la consapevolezza che il rispetto delle differenze è il primo passo per costruire una comunità inclusiva, libera dagli stereotipi e capace di valorizzare ogni individualità”.