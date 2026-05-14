Motta San Giovanni, contro l’emergenza idrica due nuovi pozzi | FOTO

“A Motta, in località San Giorgio, sono iniziati i lavori per realizzare un nuovo pozzo che ci permetterà di superare le eventuali criticità idriche che ci potrebbero essere già nei prossimi mesi”. È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a conclusione del sopralluogo svolto presso il cantiere allestito in via Umberto Boccioni. “Questo intervento è finanziato dalla Protezione civile – aggiunge il primo cittadino – e fa parte di un piano ancora più ampio. Il Comune di Motta San Giovanni, infatti, ha ottenuto un contributo economico complessivo di 375 mila euro a valere sui fondi stanziati dalla Protezione civile per contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio metropolitano. L’Amministrazione comunale ha chiesto tempestivamente la dichiarazione dello stato di calamità e la Protezione civile ha valutato positivamente le schede presentate dall’Ufficio tecnico”. “Una parte del contributo ottenuto – ricorda Verduci – è stata già utilizzata per garantire il servizio di assistenza e approvvigionamento idrico a favore delle famiglie con presenza di soggetti fragili. Un’altra parte è servita per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di località Ligarella, con il rifacimento della captazione e la sostituzione di parte della condotta. In queste ore la ditta incaricata sta lavorando per realizzare in località San Giorgio il nuovo pozzo e la rete per collegare il pozzo al serbatoio”.

“Già nelle prossime settimane – annuncia il sindaco – cominceranno i lavori per realizzare un nuovo pozzo anche a Lazzaro, in prossimità del torrente Oliveto, il cui progetto è stato già approvato in Giunta. Nei prossimi mesi, invece, grazie ad altri finanziamenti, saranno eseguiti degli interventi per contrastare lo spreco e l’abuso di acqua, limitare e individuare prima le perdite, sostituire alcuni tratti di condotta e installare dei contatori sulla rete principale consentendoci così di monitorare le singole zone e i relativi consumi idrici”. “La Regione Calabria del Presidente Roberto Occhiuto e la Protezione civile diretta da Domenico Costarella – conclude Giovanni Verduci – hanno dimostrato sensibilità e capacità di ascolto, prestando attenzione, ancora una volta, alle esigenze dei territori. Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale va a loro e alla famiglia Riggio che, senza alcun tentennamento, ha messo a disposizione del comune una parte del proprio terreno”.